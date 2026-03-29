"Пафосно мобилизовался": Безуглая раскритиковала службу ведущего Карпьяка

Народная депутат Марьяна Безуглая раскритиковала службу бывшего телеведущего телемарафона Вадима Карпьяка, ранее объявившего о мобилизации в ряды Десантно-штурмовых войск. Причиной критики депутата стало то, что, по ее словам, Карпьяк после "пафосной мобилизации" стал спикером, ходит на форумы Пинчука и фотографируется с нардепками.

"Помните ведущего ICTV, Телемарафона Вадима Карпьяка, который очень пафосно и громко мобилизовался в десантно-штурмовые войска, но оказалось, что сразу после БЗВП стал спикером и поехал фотографироваться с нардепками на форуме олигарха Пинчука "Yes"?" – написала Безуглая.

Депутат ранее указывала, что публичные заявления о сложном выборе службы должны соответствовать реальности. По ее мнению, Карпьяку честнее сразу было бы объяснить, что журналист планирует работать в коммуникационной сфере в армии.

Напомним, что Вадим Карпьяк объявил о мобилизации осенью во время эфира на телеканале ICTV. Тогда он сообщил, что оставляет работу ведущего телемарафона и присоединяется к 8 корпусу Десантно-штурмовых войск. Журналист объяснял свое решение необходимостью поддержать армию, требующую больше военных.

