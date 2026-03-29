Война с Россией "Пафосно мобилизовался": Безуглая раскритиковала службу ведущего Карпьяка
"Пафосно мобилизовался": Безуглая раскритиковала службу ведущего Карпьяка

Марьяна Безуглая заявила, что журналист Вадим Карпьяк после мобилизации в ДШВ стал спикером.

29 марта 2026, 08:10
Народная депутат Марьяна Безуглая раскритиковала службу бывшего телеведущего телемарафона Вадима Карпьяка, ранее объявившего о мобилизации в ряды Десантно-штурмовых войск. Причиной критики депутата стало то, что, по ее словам, Карпьяк после "пафосной мобилизации" стал спикером, ходит на форумы Пинчука и фотографируется с нардепками.

Безуглая раскритиковала службу Карпьяка. Фото из открытых источников

Марьяна Безуглая в Telegram раскритиковала службу в войске Вадима Карпьяка. В сообщении народный депутат упомянула, что журналист появлялся на мероприятиях, в частности на форуме YES, где фотографировался с народными депутатами.

"Помните ведущего ICTV, Телемарафона Вадима Карпьяка, который очень пафосно и громко мобилизовался в десантно-штурмовые войска, но оказалось, что сразу после БЗВП стал спикером и поехал фотографироваться с нардепками на форуме олигарха Пинчука "Yes"?" – написала Безуглая.

Депутат ранее указывала, что публичные заявления о сложном выборе службы должны соответствовать реальности. По ее мнению, Карпьяку честнее сразу было бы объяснить, что журналист планирует работать в коммуникационной сфере в армии.

Напомним, что Вадим Карпьяк объявил о мобилизации осенью во время эфира на телеканале ICTV. Тогда он сообщил, что оставляет работу ведущего телемарафона и присоединяется к 8 корпусу Десантно-штурмовых войск. Журналист объяснял свое решение необходимостью поддержать армию, требующую больше военных.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Марьяна Безугла "напала" на начальника Генштаба.

Также "Комментарии" писали, что Безуглая назвала Козловского "схематозником" из-за увольнения из армии.



Источник: https://t.me/marybezuhla/6211
