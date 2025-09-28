Безугла назвала Козловського "схематозником": яка причина

Український співак Віталій Козловський понад рік перебував у лавах Збройних сил України, але звільнився зі служби у червні 2024 року. Інформацію про це підтвердило управління комунікацій Командування Сухопутних військ. На цю подію гостро відреагувала народна депутатка Мар’яна Безугла, назвавши артиста "схематозником".

Безугла критикує Козловського. Фото з відкритих джерел

Мар’яна Безугла у своїх соціальних мережах розмістила фотографію Віталія Козловського з повідомленням, що український співак звільнився зі служби через місяць після того, як був переведений до 22-ї окремої механізованої Миколаївської бригади (22 ОМБр). Народна депутатка критично висловилася про закінчення служби Козловського в ЗСУ.

"Ще один ряжений схематозник", — написала Безугла.

Віталій Козловський вступив до Національної гвардії у червні 2023 року. Через п’ять місяців його перевели до Національного президентського оркестру, де він брав участь у заходах для підтримки морального духу військових. У травні 2024 року Козловського призначили до 22 ОМБр на посаду солдата резерву 3-го запасного взводу. 17 червня співак офіційно прийняв посаду, проте вже 28 червня був звільнений у запас.

У документах зазначено, що підставою для звільнення стали сімейні обставини, а точніше необхідність догляду "за дружиною (чоловіком) із числа осіб з інвалідністю I чи II групи".

Сам Козловський наразі не коментував деталі свого звільнення.

