Безуглая назвала Козловского "схематозником": какая причина
commentss НОВОСТИ Все новости

Безуглая назвала Козловского "схематозником": какая причина

Виталий Козловский уволился из армии в июне 2024 года по семейным обстоятельствам. Марьяна Безуглая назвала певца "ряженым схематозником".

28 сентября 2025, 11:50
Автор:
avatar

Slava Kot

Украинский певец Виталий Козловский больше года находился в рядах Вооруженных сил Украины, но уволился со службы в июне 2024 года. Информацию об этом подтвердило управление Коммуникаций Командования Сухопутных войск. На это событие остро отреагировала народная депутат Марьяна Безуглая, назвав артиста "схематозником".

Безуглая назвала Козловского "схематозником": какая причина

Безуглая критикует Козловского. Фото из открытых источников

Марьяна Безуглая в своих социальных сетях разместила фотографию Виталия Козловского с сообщением, что украинский певец уволился со службы через месяц после того, как был переведен в 22-ю отдельную механизированную Николаевскую бригаду (22 ОМБр). Народная депутат критически высказалась об окончании службы Козловского в ВСУ.

"Еще один ряженый схематозник", — написала Безуглая.

Виталий Козловский вступил в Национальную гвардию в июне 2023 года. Через пять месяцев его перевели в Национальный президентский оркестр, где он принимал участие в мероприятиях по поддержанию морального духа военных. В мае 2024 года Козловский был назначен до 22 ОМБр на должность солдата резерва 3-го запасного взвода. 17 июня певец официально вступил в должность, однако уже 28 июня был уволен в запас.

В документах указано, что основанием для увольнения стали семейные обстоятельства, а точнее необходимость ухода "за женой (супругом) из числа лиц с инвалидностью I или II группы".

Сам Козловский пока не комментировал детали своего увольнения.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Безуглая не впервые критикует украинских певцов, которые вступили в ряды ВСУ, однако не находятся на фронте. Например, депутат негативно высказалась о Святославе Вакарчуке, а также критически отнеслась к мобилизации Меловина.

Также "Комментарии" писали, что Безуглая раскритиковала певца Тараса Тополю, после того, как его квартиру разрушила российская баллистика.



