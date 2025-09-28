Безуглая назвала Козловского "схематозником": какая причина

Украинский певец Виталий Козловский больше года находился в рядах Вооруженных сил Украины, но уволился со службы в июне 2024 года. Информацию об этом подтвердило управление Коммуникаций Командования Сухопутных войск. На это событие остро отреагировала народная депутат Марьяна Безуглая, назвав артиста "схематозником".

Безуглая критикует Козловского. Фото из открытых источников

Марьяна Безуглая в своих социальных сетях разместила фотографию Виталия Козловского с сообщением, что украинский певец уволился со службы через месяц после того, как был переведен в 22-ю отдельную механизированную Николаевскую бригаду (22 ОМБр). Народная депутат критически высказалась об окончании службы Козловского в ВСУ.

"Еще один ряженый схематозник", — написала Безуглая.

Виталий Козловский вступил в Национальную гвардию в июне 2023 года. Через пять месяцев его перевели в Национальный президентский оркестр, где он принимал участие в мероприятиях по поддержанию морального духа военных. В мае 2024 года Козловский был назначен до 22 ОМБр на должность солдата резерва 3-го запасного взвода. 17 июня певец официально вступил в должность, однако уже 28 июня был уволен в запас.

В документах указано, что основанием для увольнения стали семейные обстоятельства, а точнее необходимость ухода "за женой (супругом) из числа лиц с инвалидностью I или II группы".

Сам Козловский пока не комментировал детали своего увольнения.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Безуглая не впервые критикует украинских певцов, которые вступили в ряды ВСУ, однако не находятся на фронте. Например, депутат негативно высказалась о Святославе Вакарчуке, а также критически отнеслась к мобилизации Меловина.

Также "Комментарии" писали, что Безуглая раскритиковала певца Тараса Тополю, после того, как его квартиру разрушила российская баллистика.