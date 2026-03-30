Повістка в телефоні: що це означає
Повістка в телефоні: що це означає

Смартфон може попередити про повістку ще до її отримання, але це не означає автоматичного вручення

30 березня 2026, 15:30
Ткачова Марія

В Україні продовжується цифровізація військового обліку — у застосунку Резерв+ з’явилася нова функція, яка дозволяє заздалегідь дізнатися про відправлення повістки.

Повістка на смартфон

Йдеться про push-сповіщення, які інформують користувача, що територіальний центр комплектування надіслав йому рекомендований лист через "Укрпошту". У повідомленні також може бути вказана дата та час, коли потрібно з’явитися.

Втім, як пояснює адвокатка Віолета Монастирська, таке сповіщення не має юридичної сили і не вважається врученням повістки. Офіційним залишається лише паперовий документ, отриманий у встановленому порядку.

Функція є добровільною — її потрібно самостійно увімкнути в налаштуваннях застосунку. Вона має на меті лише попередити користувача, щоб той встиг вчасно отримати лист.

Водночас важливо враховувати, що якщо не забрати рекомендований лист на пошті протягом трьох робочих днів, його повернуть до ТЦК з відповідною відміткою. У такому випадку закон вважає повістку врученою.

Це може мати наслідки: за неявку передбачений штраф від 17 до 25,5 тисяч гривень, а в разі подальшого ігнорування — можливий розшук і навіть кримінальна відповідальність.

Таким чином, нова функція в "Резерв+" не змінює сам порядок вручення повісток, але дає змогу отримати попередження завчасно і уникнути можливих санкцій.

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що на Покровському напрямку російські війська продовжують штурмові дії, намагаючись прорвати українську оборону та закріпитися на нових рубежах. Ситуація залишається напруженою.
Під час однієї з атак противник висунувся малими групами у напрямку позицій суміжних підрозділів 14-ї бригади Національної гвардії України. Оператори ударних безпілотників 79-ї окремої десантно-штурмової бригади у складі 7-го корпусу швидкого реагування ДШВ оперативно виявили рух ворога та завдали ударів по цілях.



Джерело: https://www.rbc.ua/rus/news/smartfon-diznaetsya-povistku-ranishe-vas-1774868146.html
