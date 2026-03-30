Повестка на телефоне: что это значит

В Украине продолжается цифровизация военного учета — в приложении Резерв появилась новая функция, позволяющая заранее узнать отправку повестки.

Повестка на смартфон

Речь идет о push-уведомлениях, которые информируют пользователя, что территориальный центр комплектования направил ему заказное письмо через "Укрпочту". В сообщении также может быть указана дата и время, когда нужно появиться.

Впрочем, как объясняет адвокат Виолета Монастырская , такое уведомление не имеет юридической силы и не считается вручением повестки. Официальным остается только бумажный документ, полученный в установленном порядке.

Функция является добровольной – ее нужно самостоятельно включить в настройках приложения. Она имеет целью лишь предупредить пользователя, чтобы тот успел вовремя получить письмо.

В то же время важно учитывать, что если не забрать заказное письмо на почте в течение трех рабочих дней, его вернут в ТЦК с соответствующей отметкой. В таком случае закон считает повестку врученной.

Это может иметь последствия: за неявку предусмотрен штраф от 17 до 25,5 тысячи гривен, а в случае дальнейшего игнорирования — возможный розыск и даже уголовная ответственность.

Таким образом, новая функция в "Резерве" не изменяет сам порядок вручения повесток, но позволяет получить предупреждение заранее и избежать возможных санкций.



Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что на Покровском направлении российские войска продолжают штурмовые действия, пытаясь прорвать украинскую оборону и закрепиться на новых рубежах. Ситуация остается напряженной.

Во время одной из атак противник выдвинулся малыми группами в направлении позиций сопредельных подразделений 14-й бригады Национальной гвардии Украины. Операторы ударных беспилотников 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады в составе 7-го корпуса быстрого реагирования ДШВ оперативно обнаружили движение врага и нанесли удары по целям.

