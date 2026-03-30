Десантники розгромили рф: що відбувається на Покровському напрямку

На Покровському напрямку російські війська продовжують штурмові дії, намагаючись прорвати українську оборону та закріпитися на нових рубежах. Ситуація залишається напруженою.

Ситуація на Покровському напрямку

Під час однієї з атак противник висунувся малими групами у напрямку позицій суміжних підрозділів 14-ї бригади Національної гвардії України.

Оператори ударних безпілотників 79-ї окремої десантно-штурмової бригади у складі 7-го корпусу швидкого реагування ДШВ оперативно виявили рух ворога та завдали ударів по цілях.

У результаті частину особового складу противника було знищено, ще частина отримала поранення. Решта змушена була відступити, а наступ вдалося зірвати ще до безпосереднього контакту з українськими позиціями.

Підрозділи продовжують працювати як по передньому краю, так і в глибині бойових порядків противника, не даючи йому можливості реалізувати наступальні плани.

За поточний місяць у зоні відповідальності бригади зафіксовано значні втрати противника. Зокрема, ліквідовано 95 російських військових, ще 40 поранено. Також знищено 2 одиниці бронетехніки, 5 автомобілів та 9 одиниць мототранспорту.

Крім того, пошкоджено 8 гармат, міномет і реактивні системи залпового вогню. Окремо відзначається ефективна робота проти безпілотників — знищено 145 ворожих БПЛА та 39 антен.

Українські десантники продовжують утримувати позиції та завдавати втрат противнику на своїй ділянці фронту.

