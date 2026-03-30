Десантники розгромили рф: що відбувається на Покровському напрямку
Десантники розгромили рф: що відбувається на Покровському напрямку

На Покровському напрямку тривають бої — українські десантники зірвали чергову атаку росіян ще на підходах до позицій

30 березня 2026, 14:26
Ткачова Марія

На Покровському напрямку російські війська продовжують штурмові дії, намагаючись прорвати українську оборону та закріпитися на нових рубежах. Ситуація залишається напруженою.

Ситуація на Покровському напрямку

Під час однієї з атак противник висунувся малими групами у напрямку позицій суміжних підрозділів 14-ї бригади Національної гвардії України.

Оператори ударних безпілотників 79-ї окремої десантно-штурмової бригади у складі 7-го корпусу швидкого реагування ДШВ оперативно виявили рух ворога та завдали ударів по цілях.

У результаті частину особового складу противника було знищено, ще частина отримала поранення. Решта змушена була відступити, а наступ вдалося зірвати ще до безпосереднього контакту з українськими позиціями.

Підрозділи продовжують працювати як по передньому краю, так і в глибині бойових порядків противника, не даючи йому можливості реалізувати наступальні плани.

За поточний місяць у зоні відповідальності бригади зафіксовано значні втрати противника. Зокрема, ліквідовано 95 російських військових, ще 40 поранено. Також знищено 2 одиниці бронетехніки, 5 автомобілів та 9 одиниць мототранспорту.

Крім того, пошкоджено 8 гармат, міномет і реактивні системи залпового вогню. Окремо відзначається ефективна робота проти безпілотників — знищено 145 ворожих БПЛА та 39 антен.

Українські десантники продовжують утримувати позиції та завдавати втрат противнику на своїй ділянці фронту.

Джерело: https://t.me/corps7DSHV/1266
