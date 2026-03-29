КВН і пропаганда: як вербують молодь у рф
КВН і пропаганда: як вербують молодь у рф

На окупованих територіях КВН використовують не лише як розвагу — а як інструмент ідеологічного впливу та відбору лояльної молоді

29 березня 2026, 20:31
Ткачова Марія

На тимчасово окупованих територіях Донеччини російські структури використовують культурні проєкти, зокрема КВН, як інструмент формування лояльності до Кремля та підготовки "лідерів думок".

Пропаганда через КВН в Росії

Про це свідчить відео, яке з’явилося в мережі, де один із ватажків угруповання "ДНР" Олексій Муратов відкрито розповідає про механізми впливу на молодь.

За його словами, через систему КВН роками формувалися кадри, орієнтовані на російський політичний і культурний простір. Зокрема, він згадує Сергія Самохіна — капітана команди "Донецький кряж".

Муратов фактично підтверджує, що участь у вищій лізі КВН у Москві була доступною лише для тих, хто демонстрував повну політичну лояльність і перебував під кураторством окупаційних структур.

Таким чином, шлях до великої сцени перетворювався на інструмент відбору та просування "правильних" кандидатів.

Команда "Донецький кряж", за наявними даними, використовувалася для просування російських наративів через гумор — зокрема, ідей про "спільну долю" з РФ та висміювання України.

Муратов, пов’язаний із рухом Донецька республіка, також прямо вказує на жорсткий контроль над творчими процесами на окупованих територіях.

Формально це подається як підтримка талановитої молоді, однак фактично йдеться про системну ідеологічну обробку та залучення молодих людей до пропагандистської діяльності.

Експерти зазначають, що подібні практики є частиною ширшої стратегії культурної експансії Росії, спрямованої на закріплення впливу на окупованих територіях через освіту, медіа та розважальний контент.

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що у Міністерстві оборони України обговорюють можливість нарахування так званих "еБалів" військовим підрозділам за випадки самознищення російських військових.



Джерело: https://t.me/occupation_research_center/1161
