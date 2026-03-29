КВН и пропаганда: как вербуют молодежь в России

На временно оккупированных территориях Донбасса русские структуры используют культурные проекты, в частности КВН, как инструмент формирования лояльности к Кремлю и подготовки "лидеров мнений".

Пропаганда через КВН в России

Об этом свидетельствует появившееся в сети видео, где один из главарей группировки "ДНР" Алексей Муратов открыто рассказывает о механизмах влияния на молодежь.

По его словам, через систему КВН годами формировались кадры, ориентированные на российское политическое и культурное пространство. В частности, он вспоминает Сергея Самохина – капитана команды "Донецкий кряж".

Муратов фактически подтверждает, что участие в высшей лиге КВН в Москве было доступно только для тех, кто демонстрировал полную политическую лояльность и находился под кураторством оккупационных структур.

Таким образом, путь к большой сцене превращался в инструмент отбора и продвижения "правильных" кандидатов.

Команда "Донецкий кряж", по имеющимся данным, использовалась для продвижения российских нарративов через юмор — в частности, идей о "общей судьбе" с РФ и высмеивании Украины.

Муратов, связанный с движением Донецкой республики , также прямо указывает на жесткий контроль над творческими процессами на оккупированных территориях.

Формально это представляется поддержкой талантливой молодежи, однако фактически речь идет о системной идеологической обработке и привлечении молодых людей к пропагандистской деятельности.

Эксперты отмечают, что подобные практики являются частью более широкой стратегии культурной экспансии России, направленной на укрепление влияния на оккупированных территориях через образование, медиа и развлекательный контент.

