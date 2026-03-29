Ну нарешті: що запропонували у Міноборони
commentss НОВИНИ Всі новини

Ну нарешті: що запропонували у Міноборони

У Міноборони обговорюють ідею зараховувати «еБали» військовим за випадки самознищення окупантів

29 березня 2026, 19:50
Ткачова Марія

У Міністерстві оборони України обговорюють можливість нарахування так званих "еБалів" військовим підрозділам за випадки самознищення російських військових.

Ну нарешті: що запропонували у Міноборони

Міноборони про нарахування «еБалів» за самознищення росіян

Про це заявив Михайло Федоров.

За його словами, українські військові регулярно фіксують на відео ситуації, коли поранені або оточені російські окупанти вдаються до самознищення.

Федоров пов’язує це явище з низкою факторів, зокрема з російською пропагандою, яка забороняє здаватися в полон, а також із відсутністю належної евакуації та сильним тиском з боку українських безпілотників.

Він припустив, що доцільно було б зараховувати підрозділам таку ж кількість балів, як і за знищення противника, — за умови наявності відеопідтвердження.

"Можливо, варто нараховувати 12 еБалів підрозділу, в зоні відповідальності якого окупант здійснив самознищення", — зазначив він.

Водночас посадовець додав, що кількість ліквідованих російських військових щодня зростає, і березень може стати рекордним за цим показником.

Наразі йдеться лише про пропозицію, яка потребує подальшого обговорення та ухвалення відповідних рішень.

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що у низці російських міст відбулися акції протесту проти блокування інтернету, попри заборону з боку влади та превентивні затримання організаторів.
Як повідомляє Медуза, заявки на проведення мітингів були подані щонайменше у 17 регіонах Росії, однак жодна з них не отримала погодження. Напередодні протестів силовики почали тиснути на організаторів і затримувати їх ще до початку акцій. У Москві організатори навіть закликали людей не виходити на вулиці через ризик затримань. Втім, попри це, люди — переважно підлітки — почали збиратися на Болотній площі.



Джерело: https://nv.ua/ukr/ukraine/events/ebali-fedorov-proponuye-vinagorodu-ukrajinskim-viyskovim-za-rosiyan-yaki-samoznishchuyutsya-50595851.html?utm_source=telegram
