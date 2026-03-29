Росіяни вийшли на масові протести: що з ними роблять силовики

У низці російських міст відбулися акції протесту проти блокування інтернету, попри заборону з боку влади та превентивні затримання організаторів.

Мітинг росіян проти відключення інтернету

Як повідомляє Медуза, заявки на проведення мітингів були подані щонайменше у 17 регіонах Росії, однак жодна з них не отримала погодження.

Напередодні протестів силовики почали тиснути на організаторів і затримувати їх ще до початку акцій.

У Москві організатори навіть закликали людей не виходити на вулиці через ризик затримань. Втім, попри це, люди — переважно підлітки — почали збиратися на Болотній площі.

За інформацією медіа, правоохоронці попереджали учасників акції про можливі затримання.

"У Кремлі проходить захід. Якщо буде команда — будемо вас в’язати", — цитує силовиків видання "Осторожно, новости".

За даними правозахисного проєкту ОВД-Інфо, станом на зараз затримано щонайменше 12 осіб, серед яких троє неповнолітніх.

Серед затриманих — чоловік із плакатом "Нет войне".

Окрім Москви, повідомляється про затримання також у Санкт-Петербурзі, Воронежі та Калузі.

Протести свідчать про зростання невдоволення серед частини російського суспільства через обмеження доступу до інтернету, однак влада продовжує жорстко реагувати на будь-які спроби публічних виступів.

