Головна Новини Суспільство Війна з Росією РФ будує «Азовське кільце»: яка стратегія Кремля
РФ будує «Азовське кільце»: яка стратегія Кремля

Росія пришвидшує створення транспортного коридору навколо Азовського моря, щоб закріпити контроль над окупованими територіями

29 березня 2026, 19:19
Автор:
Ткачова Марія

Росія активізувала будівництво масштабного транспортного коридору навколо Азовського моря, який має з’єднати ключові окуповані території та забезпечити стабільну логістику для військових потреб.

Про це повідомляє Reuters.

Йдеться про так зване "Азовське кільце" — маршрут довжиною близько 1400 кілометрів, який має об’єднати Ростов-на-Дону, Маріуполь, Бердянськ та тимчасово окупований Крим.

За даними журналістів, із 2022 року російська сторона вже побудувала або відновила понад 2500 кілометрів залізничної та автомобільної інфраструктури на цих напрямках.

Зокрема, майже завершено ділянку довжиною близько 100 кілометрів від Таганрога до Мангуша.

Окрему увагу приділяють розвитку морської логістики. У порту Маріуполя, який перебуває під окупацією, вже зведено нові термінали.

За оцінками, нова автомагістраль має стати ключовим маршрутом для постачання палива, техніки та військових ресурсів, частково замінивши логістику через Керченську протоку.

Таким чином Росія намагається створити альтернативну систему постачання, менш вразливу до атак і здатну забезпечити тривале утримання окупованих територій на півдні України.

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що за останні дев’ять місяців військовослужбовці бригади "Рубіж" Національної гвардії України знищили понад 3200 російських окупантів.
Про це повідомив командир екіпажу БПЛА "Кара небесна" Андрій Отченаш. За його словами, російські війська зазнають значних втрат під час спроб захоплення українських населених пунктів. "Кожен населений пункт, який намагається окупувати Росія, обходиться їм непомірними втратами", — зазначив військовий.



Джерело: https://www.reuters.com/investigations/welcome-new-russia-how-kremlin-is-remaking-occupied-ukraine-2026-03-26/
