РФ будує «Азовське кільце»: яка стратегія Кремля

Росія активізувала будівництво масштабного транспортного коридору навколо Азовського моря, який має з’єднати ключові окуповані території та забезпечити стабільну логістику для військових потреб.

Рф будує «Азовське кільце»

Про це повідомляє Reuters.

Йдеться про так зване "Азовське кільце" — маршрут довжиною близько 1400 кілометрів, який має об’єднати Ростов-на-Дону, Маріуполь, Бердянськ та тимчасово окупований Крим.

За даними журналістів, із 2022 року російська сторона вже побудувала або відновила понад 2500 кілометрів залізничної та автомобільної інфраструктури на цих напрямках.

Зокрема, майже завершено ділянку довжиною близько 100 кілометрів від Таганрога до Мангуша.

Окрему увагу приділяють розвитку морської логістики. У порту Маріуполя, який перебуває під окупацією, вже зведено нові термінали.

За оцінками, нова автомагістраль має стати ключовим маршрутом для постачання палива, техніки та військових ресурсів, частково замінивши логістику через Керченську протоку.

Таким чином Росія намагається створити альтернативну систему постачання, менш вразливу до атак і здатну забезпечити тривале утримання окупованих територій на півдні України.

