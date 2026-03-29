Скільки російських військових ліквідував «Рубіж»: втрати ворога шалені

За останні дев’ять місяців військовослужбовці бригади "Рубіж" Національної гвардії України знищили понад 3200 російських окупантів.

Втрати армії Росії на війні проти України

Про це повідомив командир екіпажу БПЛА "Кара небесна" Андрій Отченаш.

За його словами, російські війська зазнають значних втрат під час спроб захоплення українських населених пунктів.

"Кожен населений пункт, який намагається окупувати Росія, обходиться їм непомірними втратами", — зазначив військовий.

Він також звернув увагу на зміну тактики противника. Зокрема, наразі спостерігається зменшення кількості малих піхотних груп, які раніше активно використовувалися на фронті.

За оцінкою Отченаша, це може свідчити про підготовку російських військ до більш масштабних штурмових дій.

"Ймовірно, вони притримують сили для чогось більшого, щоб якось компенсувати попередні невдалі наступи", — пояснив він.

Таким чином, попри значні втрати, російські війська продовжують шукати нові підходи до ведення бойових дій на фронті.

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що з аступник командира загону розвідки 12-ї бригади Національної гвардії "Азов" із позивним "Барс" заявив, що проти України ведеться потужна інформаційна кампанія, зокрема щодо діяльності територіальних центрів комплектування.

За його словами, російська пропаганда активно формує негативний образ ТЦК, називаючи їх "людоловами" та дискредитуючи їхню роботу. Водночас військовий наголошує, що значна частина працівників ТЦК — це люди з бойовим досвідом, які отримали поранення або були переведені з фронту. За його оцінкою, таких у системі може бути понад 50%.

