Сколько российских военных ликвидировал «Рубеж»: потери врага безумны

Ткачова Марія
За последние девять месяцев военнослужащие бригады "Рубеж" Национальной гвардии Украины уничтожили более 3200 российских окупантов.
Об этом сообщил командир экипажа БПЛА "Кара небесная" Андрей Отченаш .
По его словам, российские войска несут значительные потери при попытках захвата украинских населенных пунктов.
"Каждый населенный пункт, который пытается оккупировать Россия, обходится им непомерными потерями", — отметил военный.
Он также обратил внимание на смену тактики противника. В частности, наблюдается уменьшение количества малых пехотных групп, которые ранее активно использовались на фронте.
По оценке Отченаша, это может свидетельствовать о подготовке российских войск к более масштабным штурмовым действиям.
"Вероятно, они придерживают силы для чего-то большего, чтобы компенсировать предыдущие неудачные наступления", — пояснил он.
Таким образом, несмотря на значительные потери, русские войска продолжают искать новые подходы к ведению боевых действий на фронте.