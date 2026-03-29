За последние девять месяцев военнослужащие бригады "Рубеж" Национальной гвардии Украины уничтожили более 3200 российских окупантов.

Потери армии России на войне против Украины

Об этом сообщил командир экипажа БПЛА "Кара небесная" Андрей Отченаш .

По его словам, российские войска несут значительные потери при попытках захвата украинских населенных пунктов.

"Каждый населенный пункт, который пытается оккупировать Россия, обходится им непомерными потерями", — отметил военный.

Он также обратил внимание на смену тактики противника. В частности, наблюдается уменьшение количества малых пехотных групп, которые ранее активно использовались на фронте.

По оценке Отченаша, это может свидетельствовать о подготовке российских войск к более масштабным штурмовым действиям.

"Вероятно, они придерживают силы для чего-то большего, чтобы компенсировать предыдущие неудачные наступления", — пояснил он.

Таким образом, несмотря на значительные потери, русские войска продолжают искать новые подходы к ведению боевых действий на фронте.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что один заместитель командира отряда разведки 12-й бригады Национальной гвардии "Азов" с позывным "Барс" заявил, что против Украины ведется мощная информационная кампания, в частности, по деятельности территориальных центров комплектования.

По его словам, российская пропаганда активно формирует негативный образ ТЦК, называя их "людовами" и дискредитируя их работу. В то же время военный отмечает, что значительная часть работников ТЦК — это люди с боевым опытом, получившие ранения или переведенные с фронта. По его оценке, таковых в системе может быть более 50%.

