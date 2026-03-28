Заступник командира Азов різко висловився щодо інцидентів з ТЦК

Рубрики
МЕНЮ
Ткачова Марія
Заступник командира загону розвідки 12-ї бригади Національної гвардії "Азов" із позивним "Барс" заявив, що проти України ведеться потужна інформаційна кампанія, зокрема щодо діяльності територіальних центрів комплектування.
«Барс» про примусову мобілізацію в Україні
За його словами, російська пропаганда активно формує негативний образ ТЦК, називаючи їх "людоловами" та дискредитуючи їхню роботу.
Водночас військовий наголошує, що значна частина працівників ТЦК — це люди з бойовим досвідом, які отримали поранення або були переведені з фронту. За його оцінкою, таких у системі може бути понад 50%.
"Багато хто не знає, що в ТЦК служать хлопці після поранень, після бойових дій. Мінімум це більше половини", — зазначив він.
Військовий вважає, що держава має жорсткіше реагувати на поширення дезінформації, зокрема через блогерів та публічних осіб.
"З такими людьми потрібно проводити бесіди, а в окремих випадках — доводити справи до кримінальної відповідальності", — підкреслив "Барс".
Окремо він висловився щодо свободи слова в умовах війни. На його думку, в країні, яка перебуває у стані воєнного стану, необхідні певні обмеження.
"Як би це погано не звучало, але в воюючій країні потрібна цензура. Якщо ти щось говориш — ти маєш нести відповідальність", — заявив військовий.
При цьому він визнав, що в роботі ТЦК існують проблеми, зокрема випадки корупції або перевищення повноважень, однак наголосив, що подібні явища є в усіх країнах.
"Люди мають розуміти: коли воюють сотні тисяч — мобілізація завжди буде примусовою", — зазначив він.
За словами "Барса", більшість добровольців пішли на фронт ще у 2022 році, а вже у 2023-му їхня кількість суттєво зменшилася.
Він також прокоментував випадки нападів на співробітників ТЦК, заявивши, що вважає необхідним їхнє озброєння та право застосовувати табельну зброю у разі загрози.
"Нам розхитують тил. Якщо ми не будемо реагувати — можемо програти цю війну", — підсумував військовий.