logo_ukra

BTC/USD

66729

ETH/USD

2007.05

USD/UAH

43.84

EUR/UAH

50.49

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Заступник командира Азов різко висловився щодо інцидентів з ТЦК
НОВИНИ

Заступник командира Азов різко висловився щодо інцидентів з ТЦК

Заступник командира загону розвідки 12 бригади Нацгвардії Азов «Барс» заявив про потужну інформаційну війну проти України та закликав до жорсткішої відповідальності за дезінформацію

28 березня 2026, 20:29
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Ткачова Марія

Заступник командира загону розвідки 12-ї бригади Національної гвардії "Азов" із позивним "Барс" заявив, що проти України ведеться потужна інформаційна кампанія, зокрема щодо діяльності територіальних центрів комплектування.

Заступник командира Азов різко висловився щодо інцидентів з ТЦК

«Барс» про примусову мобілізацію в Україні

За його словами, російська пропаганда активно формує негативний образ ТЦК, називаючи їх "людоловами" та дискредитуючи їхню роботу.

Водночас військовий наголошує, що значна частина працівників ТЦК — це люди з бойовим досвідом, які отримали поранення або були переведені з фронту. За його оцінкою, таких у системі може бути понад 50%.

"Багато хто не знає, що в ТЦК служать хлопці після поранень, після бойових дій. Мінімум це більше половини", — зазначив він.

Військовий вважає, що держава має жорсткіше реагувати на поширення дезінформації, зокрема через блогерів та публічних осіб.

"З такими людьми потрібно проводити бесіди, а в окремих випадках — доводити справи до кримінальної відповідальності", — підкреслив "Барс".

Окремо він висловився щодо свободи слова в умовах війни. На його думку, в країні, яка перебуває у стані воєнного стану, необхідні певні обмеження.

"Як би це погано не звучало, але в воюючій країні потрібна цензура. Якщо ти щось говориш — ти маєш нести відповідальність", — заявив військовий.

При цьому він визнав, що в роботі ТЦК існують проблеми, зокрема випадки корупції або перевищення повноважень, однак наголосив, що подібні явища є в усіх країнах.

"Люди мають розуміти: коли воюють сотні тисяч — мобілізація завжди буде примусовою", — зазначив він.

За словами "Барса", більшість добровольців пішли на фронт ще у 2022 році, а вже у 2023-му їхня кількість суттєво зменшилася.

Він також прокоментував випадки нападів на співробітників ТЦК, заявивши, що вважає необхідним їхнє озброєння та право застосовувати табельну зброю у разі загрози.

"Нам розхитують тил. Якщо ми не будемо реагувати — можемо програти цю війну", — підсумував військовий.

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що влада Ірану дозволила залучати до оборонних структур дітей віком від 12 років. Про це повідомляє Al Arabiya.
За наявною інформацією, підлітків уже використовують на контрольно-пропускних пунктах у столиці країни — Тегерані. Місцеві жителі повідомляють, що після загострення ситуації навколо міста з’явилося більше блокпостів, де чергують молоді люди, іноді у цивільному одязі, але зі зброєю.



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Теги:

Новини

Всі новини