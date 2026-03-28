Призовний вік знижено до 12 років

Ткачова Марія
Влада Ірану дозволила залучати до оборонних структур дітей віком від 12 років. Про це повідомляє Al Arabiya.
Призовний вік в Ірані
За наявною інформацією, підлітків уже використовують на контрольно-пропускних пунктах у столиці країни — Тегерані. Місцеві жителі повідомляють, що після загострення ситуації навколо міста з’явилося більше блокпостів, де чергують молоді люди, іноді у цивільному одязі, але зі зброєю.
Як заявив представник Корпусу вартових ісламської революції Рахім Надалі, громадяни віком від 12 років можуть добровільно реєструватися для допомоги оборонним силам.
Йдеться, зокрема, про участь у діяльності молодіжного ополчення Басідж, яке підпорядковується КВІР.
За словами чиновника, такі "добровольці" виконують завдання, пов’язані зі збором інформації, патрулюванням та організацією нічних автоколон у місті.
Водночас офіційно ці функції подаються як допоміжні, однак сам факт залучення неповнолітніх до діяльності, пов’язаної з безпекою та контролем, викликає занепокоєння.
Фактична присутність підлітків на блокпостах, особливо зі зброєю, свідчить про розширення ролі молоді у внутрішній безпеці країни на тлі напруженої ситуації.
Експерти зазначають, що такі практики можуть свідчити про зростання мілітаризації суспільства та використання молоді у структурах, пов’язаних із силовими функціями.