Призовний вік знижено до 12 років

В Ірані дозволили залучати до оборонних структур дітей від 12 років — їх уже помічають на блокпостах у столиці

28 березня 2026, 19:49
Автор:
Ткачова Марія

Влада Ірану дозволила залучати до оборонних структур дітей віком від 12 років. Про це повідомляє Al Arabiya.

За наявною інформацією, підлітків уже використовують на контрольно-пропускних пунктах у столиці країни — Тегерані. Місцеві жителі повідомляють, що після загострення ситуації навколо міста з’явилося більше блокпостів, де чергують молоді люди, іноді у цивільному одязі, але зі зброєю.                              

Як заявив представник Корпусу вартових ісламської революції Рахім Надалі, громадяни віком від 12 років можуть добровільно реєструватися для допомоги оборонним силам.

Йдеться, зокрема, про участь у діяльності молодіжного ополчення Басідж, яке підпорядковується КВІР.

За словами чиновника, такі "добровольці" виконують завдання, пов’язані зі збором інформації, патрулюванням та організацією нічних автоколон у місті.

Водночас офіційно ці функції подаються як допоміжні, однак сам факт залучення неповнолітніх до діяльності, пов’язаної з безпекою та контролем, викликає занепокоєння.

Фактична присутність підлітків на блокпостах, особливо зі зброєю, свідчить про розширення ролі молоді у внутрішній безпеці країни на тлі напруженої ситуації.

Експерти зазначають, що такі практики можуть свідчити про зростання мілітаризації суспільства та використання молоді у структурах, пов’язаних із силовими функціями.

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що у Росії заочно засудили командувача Сил безпілотних систем ЗСУ Роберта Бровді до довічного позбавлення волі.



Джерело: https://english.alarabiya.net/News/middle-east/2026/03/26/iran-recruits-children-as-young-as-12-for-checkpoints-in-tehran
