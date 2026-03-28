Мадяра хотять посадити: другий вирок
Мадяра хотять посадити: другий вирок

У Росії заочно засудили командувача Сил безпілотних систем ЗСУ Роберта Бровді («Мадяра») до довічного ув’язнення

28 березня 2026, 16:57
Ткачова Марія

У Росії заочно засудили командувача Сил безпілотних систем ЗСУ Роберта Бровді до довічного позбавлення волі.

Рф на «довічне засудили» Мадяра

Як повідомляють російські медіа, відповідне рішення ухвалив суд, звинувативши українського військового у причетності до підриву на території Курської області.

У вироку зазначається, що підрозділи під командуванням Бровді нібито замінували дорогу, де згодом підірвалася пропагандистка російського "Першого каналу" Ганна Прокоф’єва. Унаслідок інциденту вона загинула, а оператор і російські військові отримали поранення.

Це вже другий заочний вирок проти українського військового в Росії за короткий час. Раніше, 23 березня, його засудили до 18 років позбавлення волі, звинувативши у "підтримці тероризму".

Подібні рішення російських судів ухвалюються без присутності обвинувачених і не мають юридичної сили за межами РФ, однак використовуються в інформаційній та пропагандистській площині.

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що у російському Томську організатору акції проти блокування інтернету Антону Ісакову вручили повістку до військкомату після спроби погодити проведення мітингу.
За словами Ісакова, це сталося на тлі тиску з боку силовиків напередодні запланованих протестів, які мають відбутися 29 березня. Активіст розповів, що правоохоронці приходили на роботу до його дружини, яка не має відношення до протестної діяльності, а згодом викликали й самого Ісакова. Під час цієї зустрічі йому й вручили повістку. Формальною підставою, за його словами, стали доноси про нібито заклики до участі в протестах. Водночас сам активіст заперечує такі звинувачення і наголошує, що не планував брати участь у неузгоджених акціях.



Джерело: https://nv.ua/ukr/ukraine/events/zaochniy-virok-robertu-brovdi-vinesli-v-rf-u-chomu-yogo-zvinuvachuyut-50595567.html
