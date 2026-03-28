Мадяра хотять посадити: другий вирок

Ткачова Марія
У Росії заочно засудили командувача Сил безпілотних систем ЗСУ Роберта Бровді до довічного позбавлення волі.
Рф на «довічне засудили» Мадяра
Як повідомляють російські медіа, відповідне рішення ухвалив суд, звинувативши українського військового у причетності до підриву на території Курської області.
У вироку зазначається, що підрозділи під командуванням Бровді нібито замінували дорогу, де згодом підірвалася пропагандистка російського "Першого каналу" Ганна Прокоф’єва. Унаслідок інциденту вона загинула, а оператор і російські військові отримали поранення.
Це вже другий заочний вирок проти українського військового в Росії за короткий час. Раніше, 23 березня, його засудили до 18 років позбавлення волі, звинувативши у "підтримці тероризму".
Подібні рішення російських судів ухвалюються без присутності обвинувачених і не мають юридичної сили за межами РФ, однак використовуються в інформаційній та пропагандистській площині.