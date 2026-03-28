Мадяра хотят посадить: второй приговор

Ткачова Марія
В России заочно приговорили командующего Силами беспилотных систем ВСУ Роберта Бровди к пожизненному лишению свободы.
В России на «пожизненное осудили» Мадяра
Как сообщают российские медиа, соответствующее решение принял суд, обвинив украинского военного в причастности к подрыву на территории Курской области.
В приговоре отмечается, что подразделения под командованием Бровди якобы заминировали дорогу, где впоследствии взорвалась пропагандистка российского Первого канала Анна Прокофьева. В результате инцидента она погибла, а оператор и российские военные получили ранения.
Это уже второй заочный приговор против украинского военного в России за короткое время. Ранее, 23 марта, его приговорили к 18 годам лишения свободы, обвинив в "поддержке терроризма".
Подобные решения российских судов принимаются без присутствия обвиняемых и не имеют юридической силы вне РФ, однако используются в информационной и пропагандистской плоскости.