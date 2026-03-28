Мадяра хотят посадить: второй приговор

В России заочно приговорили командующего Силами беспилотных систем ВСУ Роберта Бровди к пожизненному лишению свободы.

В России на «пожизненное осудили» Мадяра

Как сообщают российские медиа, соответствующее решение принял суд, обвинив украинского военного в причастности к подрыву на территории Курской области.

В приговоре отмечается, что подразделения под командованием Бровди якобы заминировали дорогу, где впоследствии взорвалась пропагандистка российского Первого канала Анна Прокофьева. В результате инцидента она погибла, а оператор и российские военные получили ранения.

Это уже второй заочный приговор против украинского военного в России за короткое время. Ранее, 23 марта, его приговорили к 18 годам лишения свободы, обвинив в "поддержке терроризма".

Подобные решения российских судов принимаются без присутствия обвиняемых и не имеют юридической силы вне РФ, однако используются в информационной и пропагандистской плоскости.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что в российском Томском организаторе акции против блокировки интернета Антону Исакову вручили повестку в военкомат после попытки согласовать проведение митинга.

По словам Исакова, это произошло на фоне давления со стороны силовиков накануне запланированных протестов, которые должны пройти 29 марта. Активист рассказал, что правоохранители приходили на работу к его супруге, не имеющей отношения к протестной деятельности, а затем вызвали и самого Исакова. Во время этой встречи ему вручили повестку. Формальным основанием, по его словам, стали доносы о якобы призывах к участию в протестах. В то же время, сам активист отрицает такие обвинения и подчеркивает, что не планировал участвовать в несогласованных акциях.

