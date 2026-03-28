Що загрожує росіянину за протест: так і потрапляють на війну проти України

У російському Томську організатору акції проти блокування інтернету Антону Ісакову вручили повістку до військкомату після спроби погодити проведення мітингу.

Повістка росіянину, який виступав проти відключення інтернету

За словами Ісакова, це сталося на тлі тиску з боку силовиків напередодні запланованих протестів, які мають відбутися 29 березня.

Активіст розповів, що правоохоронці приходили на роботу до його дружини, яка не має відношення до протестної діяльності, а згодом викликали й самого Ісакова.

Під час цієї зустрічі йому й вручили повістку. Формальною підставою, за його словами, стали доноси про нібито заклики до участі в протестах.

Водночас сам активіст заперечує такі звинувачення і наголошує, що не планував брати участь у неузгоджених акціях.

Окремо Ісаков звернув увагу на ситуацію з блокуванням інтернету в Росії. За його словами, один із правоохоронців визнав, що не має можливості перевірити його Telegram-канал через обмеження доступу до платформи.

"Я запитав, чи дивився дільничний мій канал. Він відповів, що ні, бо Telegram заблокований і можливості подивитися немає", — розповів Ісаков.

Цей випадок, за словами активіста, демонструє суперечності в діях російської влади, коли обмеження доступу до інтернету впливають навіть на роботу самих силових органів.

Ситуація також свідчить про можливе використання мобілізаційних механізмів як інструменту тиску на громадян, які виявляють протестну активність.

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що під час дії воєнного стану в Україні передбачено можливість залучення транспортних засобів громадян, підприємств та організацій для потреб Збройних сил. Водночас ця процедура має чітко визначені правила та обмеження.

Як пояснив військовий юрист Михайло Лобунько, вилучення транспорту у приватних осіб можливе лише у виняткових випадках. Зокрема, авто можуть реквізувати лише тоді, коли у власності громадянина є більше одного транспортного засобу. Якщо автомобіль є єдиним, він не підлягає вилученню.

