У кого можуть забрати авто для ЗСУ: пояснення юриста

Під час дії воєнного стану в Україні передбачено можливість залучення транспортних засобів громадян, підприємств та організацій для потреб Збройних сил. Водночас ця процедура має чітко визначені правила та обмеження.

Вилучення авто для ЗСУ

Як пояснив військовий юрист Михайло Лобунько, вилучення транспорту у приватних осіб можливе лише у виняткових випадках.

Зокрема, авто можуть реквізувати лише тоді, коли у власності громадянина є більше одного транспортного засобу. Якщо автомобіль є єдиним, він не підлягає вилученню.

Крім того, на практиці такі випадки є поодинокими. Найчастіше військові потребують не легкових авто, а вантажівок, спецтехніки або позашляховиків.

Юрист зазначає, що за весь час його практики випадків вилучення приватних автомобілів фактично не було.

Процедура передбачає реквізицію з обов’язковою компенсацією вартості транспорту — вона може бути як попередньою, так і після передачі.

Рішення про залучення транспорту ухвалюють відповідні органи на підставі мобілізаційних планів, а сам процес має супроводжуватися офіційними документами.

Водночас для підприємств ситуація інша. Вилучення транспорту на заводах і виробництвах відбувається значно частіше і вважається стандартною практикою.

Підприємства зобов’язані двічі на рік подавати до територіальних центрів комплектування інформацію про свій автопарк. У разі потреби техніку можуть залучати для потреб ЗСУ на підставі рішення місцевої адміністрації.

Таке вилучення має супроводжуватися актом приймання-передачі, а також передбачає компенсацію у разі пошкодження чи втрати майна.

За словами юриста, будь-яке вилучення без належного оформлення документів є незаконним. У таких випадках власник має право оскаржити дії в суді та вимагати повернення майна або компенсації.

