У кого можуть забрати авто для ЗСУ: пояснення юриста
commentss НОВИНИ Всі новини

У кого можуть забрати авто для ЗСУ: пояснення юриста

Під час воєнного стану в Україні можуть вилучати транспорт для потреб ЗСУ, однак для цього існують чіткі обмеження та процедура

27 березня 2026, 23:52
Ткачова Марія

Під час дії воєнного стану в Україні передбачено можливість залучення транспортних засобів громадян, підприємств та організацій для потреб Збройних сил. Водночас ця процедура має чітко визначені правила та обмеження.

У кого можуть забрати авто для ЗСУ: пояснення юриста

Вилучення авто для ЗСУ

Як пояснив військовий юрист Михайло Лобунько, вилучення транспорту у приватних осіб можливе лише у виняткових випадках.

Зокрема, авто можуть реквізувати лише тоді, коли у власності громадянина є більше одного транспортного засобу. Якщо автомобіль є єдиним, він не підлягає вилученню.

Крім того, на практиці такі випадки є поодинокими. Найчастіше військові потребують не легкових авто, а вантажівок, спецтехніки або позашляховиків.

Юрист зазначає, що за весь час його практики випадків вилучення приватних автомобілів фактично не було.

Процедура передбачає реквізицію з обов’язковою компенсацією вартості транспорту — вона може бути як попередньою, так і після передачі.

Рішення про залучення транспорту ухвалюють відповідні органи на підставі мобілізаційних планів, а сам процес має супроводжуватися офіційними документами.

Водночас для підприємств ситуація інша. Вилучення транспорту на заводах і виробництвах відбувається значно частіше і вважається стандартною практикою.

Підприємства зобов’язані двічі на рік подавати до територіальних центрів комплектування інформацію про свій автопарк. У разі потреби техніку можуть залучати для потреб ЗСУ на підставі рішення місцевої адміністрації.

Таке вилучення має супроводжуватися актом приймання-передачі, а також передбачає компенсацію у разі пошкодження чи втрати майна.

За словами юриста, будь-яке вилучення без належного оформлення документів є незаконним. У таких випадках власник має право оскаржити дії в суді та вимагати повернення майна або компенсації.

Джерело: https://www.rbc.ua/rus/news/kogo-viluchayut-avto-zsu-i-de-takih-vipadkiv-1774283475.html#google_vignette
