У кого могут забрать авто для ВСУ: объяснение юриста

В ходе военного положения в Украине предусмотрена возможность привлечения транспортных средств граждан, предприятий и организаций для нужд Вооруженных сил. В то же время, эта процедура имеет четко определенные правила и ограничения.

Удаление авто для ВСУ

Как пояснил военный юрист Михаил Лобунько , изъятие транспорта у частных лиц возможно только в исключительных случаях.

В частности, авто могут реквизировать только тогда, когда в собственности гражданина есть больше одного транспортного средства. Если автомобиль единственный, он не подлежит изъятию.

Кроме того, на практике такие случаи единичны. Чаще всего военные нуждаются не в легковых авто, а в грузовиках, спецтехнике или внедорожниках.

Юрист отмечает, что за все время его практики случаев изъятия частных автомобилей фактически не было.

Процедура предусматривает реквизицию с обязательной компенсацией стоимости транспорта – она может быть как предварительной, так и после передачи.

Решение о привлечении транспорта принимается соответствующими органами на основании мобилизационных планов, а сам процесс должен сопровождаться официальными документами.

В то же время, для предприятий ситуация иная. Удаление транспорта на заводах и производствах происходит значительно чаще и считается стандартной практикой.

Предприятия обязаны дважды в год подавать в территориальные центры комплектования информацию о своем автопарке. При необходимости технику могут привлекать для нужд ВСУ на основании решения местной администрации.

Такое изъятие должно сопровождаться актом приема-передачи, а также предусматривает компенсацию при повреждении или потере имущества.

По словам юриста, любое изъятие без надлежащего оформления документов является незаконным. В таких случаях собственник имеет право обжаловать действия в суде и потребовать возврата имущества или компенсации.

