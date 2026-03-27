Смартфони під забороною у школі: що пропонують у Раді

У Верховній Раді зареєстрували законопроєкт №15105, який передбачає обмеження використання гаджетів під час навчального процесу в школах.

Ініціатором документа виступив народний депутат Георгій Мазурашу. Законопроєкт пропонує внести зміни до статті 53 закону "Про освіту", яка визначає обов’язки здобувачів освіти.

Згідно з пропозицією, учнів планують зобов’язати не використовувати під час уроків смартфони, планшети та смарт-годинники. Водночас передбачаються винятки — зокрема, якщо гаджети необхідні для освітніх або медичних потреб.

Наразі повний текст законопроєкту на сайті парламенту відсутній, тому деталі ініціативи ще уточнюються.

Водночас раніше міністр освіти і науки Оксен Лісовий заявляв, що повна заборона смартфонів у школах не є пріоритетом державної політики.

За його словами, у різних країнах використовують альтернативні підходи, наприклад зберігання телефонів у спеціальних боксах або локерах із доступом лише під час перерв. Така практика допомагає учням краще концентруватися на навчанні.

Міністр також наголосив, що українські школи вже мають право самостійно встановлювати правила використання гаджетів, погоджуючи їх із батьками та учнями.

На сьогодні в Україні не існує єдиного загальнонаціонального обмеження щодо використання смартфонів у школах, і це питання здебільшого регулюється на рівні окремих навчальних закладів.

