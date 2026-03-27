logo

BTC/USD

66364

ETH/USD

1999.76

USD/UAH

43.84

EUR/UAH

50.49

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Смартфоны под запретом в школе: что предлагают в Раде
commentss НОВОСТИ Все новости

Смартфоны под запретом в школе: что предлагают в Раде

В Верховной Раде зарегистрировали законопроект, предусматривающий ограничение использования смартфонов на уроках

27 марта 2026, 20:12
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Ткачова Марія

В Верховной Раде зарегистрировали законопроект №15105, предусматривающий ограничение использования гаджетов во время учебного процесса в школах.

Смартфоны под запретом в школе: что предлагают в Раде

Запрет телефонов в школе

Инициатором документа выступил народный депутат Георгий Мазураш . Законопроект предлагает внести изменения в статью 53 закона "Об образовании", определяющую обязанности соискателей образования.

Согласно предложению, учащихся планируют обязать не использовать на уроках смартфоны, планшеты и смарт-часы. В то же время, предусматриваются исключения — в частности, если гаджеты необходимы для образовательных или медицинских нужд.

Пока полный текст законопроекта на сайте парламента отсутствует, поэтому детали инициативы еще уточняются.

В то же время, ранее министр образования и науки Оксен Лесной заявлял, что полный запрет смартфонов в школах не является приоритетом государственной политики.

По его словам, в разных странах используют альтернативные подходы, например, хранение телефонов в специальных боксах или локерах с доступом только во время перерывов. Такая практика помогает учащимся лучше сконцентрироваться на обучении.

Министр также подчеркнул, что украинские школы уже имеют право самостоятельно устанавливать правила использования гаджетов, согласовывая их с родителями и учащимися.

Сегодня в Украине не существует единого общенационального ограничения по использованию смартфонов в школах, и этот вопрос в основном регулируется на уровне отдельных учебных заведений.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что и информация о якобы запуске электронных повесток с 1 апреля вызвала широкий резонанс, однако официальные органы заявили, что такие сообщения не соответствуют действительности.
Ранее адвокат Анна Даниэль заявила, что повестки могут поступать в электронный кабинет военнообязанного, в частности через приложение "Резерв", и считаться врученными с момента их появления в системе.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://sud.ua/uk/news/ukraine/356956-smartfony-na-urokakh-tolko-pri-neobkhodimosti-v-rade-vzyalis-za-novye-pravila-dlya-shkol
Теги:

Новости

Все новости