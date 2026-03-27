Смартфоны под запретом в школе: что предлагают в Раде

Ткачова Марія
В Верховной Раде зарегистрировали законопроект №15105, предусматривающий ограничение использования гаджетов во время учебного процесса в школах.
Инициатором документа выступил народный депутат Георгий Мазураш . Законопроект предлагает внести изменения в статью 53 закона "Об образовании", определяющую обязанности соискателей образования.
Согласно предложению, учащихся планируют обязать не использовать на уроках смартфоны, планшеты и смарт-часы. В то же время, предусматриваются исключения — в частности, если гаджеты необходимы для образовательных или медицинских нужд.
Пока полный текст законопроекта на сайте парламента отсутствует, поэтому детали инициативы еще уточняются.
В то же время, ранее министр образования и науки Оксен Лесной заявлял, что полный запрет смартфонов в школах не является приоритетом государственной политики.
По его словам, в разных странах используют альтернативные подходы, например, хранение телефонов в специальных боксах или локерах с доступом только во время перерывов. Такая практика помогает учащимся лучше сконцентрироваться на обучении.
Министр также подчеркнул, что украинские школы уже имеют право самостоятельно устанавливать правила использования гаджетов, согласовывая их с родителями и учащимися.
Сегодня в Украине не существует единого общенационального ограничения по использованию смартфонов в школах, и этот вопрос в основном регулируется на уровне отдельных учебных заведений.