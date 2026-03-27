Скандал навколо електронних повісток з 1 квітня: що кажуть в Міноборони

Ткачова Марія
Інформація про нібито запуск електронних повісток з 1 квітня викликала широкий резонанс, однак офіційні органи заявили, що такі повідомлення не відповідають дійсності.
Електронні повістки 1 квітня в Україні
Раніше адвокатка Анна Даніель заявила, що повістки можуть надходити в електронний кабінет військовозобов’язаного, зокрема через застосунок "Резерв+", і вважатися врученими з моменту їх появи в системі.
За її словами, механізм міг би працювати за аналогією з судовими повідомленнями, де сам факт доставки документа в електронний кабінет означає належне повідомлення особи.
Втім, у Мінестерстві оборони України цю інформацію спростували.
У відомстві наголосили, що українське законодавство не передбачає поняття "електронна повістка", а отже жодна державна система не має повноважень їх формувати чи надсилати.
Також зазначається, що у застосунку "Резерв+" відсутня функція надсилання повісток, і роботи над її впровадженням наразі не ведуться.
У Міноборони підкреслили, що будь-які заяви про існування електронних повісток у додатку є або помилковими, або свідомим викривленням інформації.
Водночас наразі єдиним офіційно закріпленим способом дистанційного вручення повісток залишається надсилання рекомендованого листа через "Укрпошту".
Таким чином, питання електронного оповіщення військовозобов’язаних залишається дискусійним і потребує законодавчого врегулювання.