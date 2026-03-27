Скандал навколо електронних повісток з 1 квітня: що кажуть в Міноборони

Інформація про нібито запуск електронних повісток з 1 квітня викликала широкий резонанс, однак офіційні органи заявили, що такі повідомлення не відповідають дійсності.

Електронні повістки 1 квітня в Україні

Раніше адвокатка Анна Даніель заявила, що повістки можуть надходити в електронний кабінет військовозобов’язаного, зокрема через застосунок "Резерв+", і вважатися врученими з моменту їх появи в системі.

За її словами, механізм міг би працювати за аналогією з судовими повідомленнями, де сам факт доставки документа в електронний кабінет означає належне повідомлення особи.

Втім, у Мінестерстві оборони України цю інформацію спростували.

У відомстві наголосили, що українське законодавство не передбачає поняття "електронна повістка", а отже жодна державна система не має повноважень їх формувати чи надсилати.

Також зазначається, що у застосунку "Резерв+" відсутня функція надсилання повісток, і роботи над її впровадженням наразі не ведуться.

У Міноборони підкреслили, що будь-які заяви про існування електронних повісток у додатку є або помилковими, або свідомим викривленням інформації.

Водночас наразі єдиним офіційно закріпленим способом дистанційного вручення повісток залишається надсилання рекомендованого листа через "Укрпошту".

Таким чином, питання електронного оповіщення військовозобов’язаних залишається дискусійним і потребує законодавчого врегулювання.

Нагадуємо, раніше портал "Коменатрі" повідомляв про те, що на Волині правоохоронці викрили факт перевищення повноважень посадовцями територіального центру комплектування під час проведення мобілізаційних заходів.

Як повідомляє Державне бюро розслідувань, інцидент стався 20 березня в селищі Заболоття. За даними слідства, працівники ТЦК підійшли до 60-річного чоловіка, який перебував на риболовлі та не підлягав призову за віком. Попри це, до нього застосували фізичну силу.

