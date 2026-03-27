Новий вибуховий скандал із ТЦК: порушили все, що можна було порушити

На Волині правоохоронці викрили факт перевищення повноважень посадовцями територіального центру комплектування під час проведення мобілізаційних заходів.

Побиття ТЦК 60-річного чоловіка

Як повідомляє Державне бюро розслідувань, інцидент стався 20 березня в селищі Заболоття.

За даними слідства, працівники ТЦК підійшли до 60-річного чоловіка, який перебував на риболовлі та не підлягав призову за віком. Попри це, до нього застосували фізичну силу.

Правоохоронці встановили, що чоловікові заламали руку, внаслідок чого він отримав перелом кістки зі зміщенням. Крім того, до нього застосували електрошокер і перцевий газ, що спричинило опіки очей.

Також, за інформацією слідства, було пошкоджено автомобіль потерпілого.

Медики зафіксували тілесні ушкодження середньої тяжкості.

Начальнику групи повідомили про підозру. Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді домашнього арешту.

Наразі триває досудове розслідування. Правоохоронці встановлюють усіх причетних до інциденту, готуються підозри іншим учасникам події.

