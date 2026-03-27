«Щодня лягає бригада»: моторошна заява з рф

Російський військовий автор Z-каналу "БурятияТакПобедим" заявив про значні щоденні втрати серед особового складу армії РФ та визнав кардинальну зміну характеру сучасної війни.

За його словами, втрати російських військ настільки великі, що щодня можуть сягати рівня цілої бригади. Він також зазначив, що в умовах нинішніх бойових дій цінність життя військовослужбовця суттєво знизилася.

Блогер порівнює нинішню війну з попередніми конфліктами, зокрема війнами в Чечні, які, за його словами, мали інший характер ведення бойових дій. Там, як він зазначає, основну роль відігравали стрілецькі бої, розвідка та мінування, а зустріч із технікою була рідкісною.

Натомість сучасна війна, за його оцінкою, повністю змінилася через масове використання безпілотників. Він визнає, що навіть недорогі дрони здатні знищувати як піхоту, так і бронетехніку.

Зокрема, він наголошує, що дрони стали одним із ключових факторів втрат, а бойові дії дедалі більше зводяться до протистояння технологій.

У підсумку блогер описує сучасну війну як постійне перебування в укриттях, руїни та безперервну загрозу з повітря.

Водночас подібні заяви походять із російських джерел і відображають їхнє бачення ситуації.

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що р осійський військовий блогер Юрій Котенок заявив, що переважна більшість втрат армії РФ відбувається ще до безпосереднього зіткнення з українськими силами.

За його словами, від 80% до 90% особового складу гине ще на етапі висування до лінії бойового зіткнення. Це означає, що значна частина військових не встигає навіть вступити в бій або побачити противника. Основною причиною таких втрат він назвав масове застосування українськими підрозділами безпілотників, зокрема FPV-дронів та так званих "дронів-ждунів", які атакують ворога на маршрутах пересування.

