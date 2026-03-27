logo_ukra

BTC/USD

68642

ETH/USD

2062.18

USD/UAH

43.89

EUR/UAH

50.61

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Війна з Росією «Щодня лягає бригада»: моторошна заява з рф
commentss НОВИНИ Всі новини

«Щодня лягає бригада»: моторошна заява з рф

Російський військовий блогер заявив про масштабні щоденні втрати армії РФ та визнав зміну характеру війни через дрони

27 березня 2026, 08:45
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Ткачова Марія

Російський військовий автор Z-каналу "БурятияТакПобедим" заявив про значні щоденні втрати серед особового складу армії РФ та визнав кардинальну зміну характеру сучасної війни.

Шалені втрати армії рф на війні проти України

За його словами, втрати російських військ настільки великі, що щодня можуть сягати рівня цілої бригади. Він також зазначив, що в умовах нинішніх бойових дій цінність життя військовослужбовця суттєво знизилася.

Блогер порівнює нинішню війну з попередніми конфліктами, зокрема війнами в Чечні, які, за його словами, мали інший характер ведення бойових дій. Там, як він зазначає, основну роль відігравали стрілецькі бої, розвідка та мінування, а зустріч із технікою була рідкісною.

Натомість сучасна війна, за його оцінкою, повністю змінилася через масове використання безпілотників. Він визнає, що навіть недорогі дрони здатні знищувати як піхоту, так і бронетехніку.

Зокрема, він наголошує, що дрони стали одним із ключових факторів втрат, а бойові дії дедалі більше зводяться до протистояння технологій.

У підсумку блогер описує сучасну війну як постійне перебування в укриттях, руїни та безперервну загрозу з повітря.

Водночас подібні заяви походять із російських джерел і відображають їхнє бачення ситуації.

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що російський військовий блогер Юрій Котенок заявив, що переважна більшість втрат армії РФ відбувається ще до безпосереднього зіткнення з українськими силами.
За його словами, від 80% до 90% особового складу гине ще на етапі висування до лінії бойового зіткнення. Це означає, що значна частина військових не встигає навіть вступити в бій або побачити противника. Основною причиною таких втрат він назвав масове застосування українськими підрозділами безпілотників, зокрема FPV-дронів та так званих "дронів-ждунів", які атакують ворога на маршрутах пересування.



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Теги:

Новини

Всі новини