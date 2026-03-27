Российский военный автор Z-канала "Бурятия Так Победим" заявил о значительных ежедневных потерях среди личного состава армии РФ и признал кардинальное изменение характера современной войны.

Безумные потери армии РФ на войне против Украины

По его словам, потери российских войск настолько велики, что каждый день могут достигать уровня целой бригады. Он также отметил, что в условиях нынешних боевых действий ценность жизни военнослужащего существенно снизилась.

Блогер сравнивает нынешнюю войну с предыдущими конфликтами, в частности, войнами в Чечне, которые, по его словам, имели другой характер ведения боевых действий. Там, как он отмечает, основную роль играли стрелковые бои, разведка и минирование, а встреча с техникой была редкой.

Современная война, по его оценке, полностью изменилась из-за массового использования беспилотников. Он признает, что даже недорогие дроны способны уничтожать как пехоту, так и бронетехнику.

В частности, он отмечает, что дроны стали одним из ключевых факторов потерь, а боевые действия все больше сводятся к противостоянию технологий.

В итоге блоггер описывает современную войну как постоянное пребывание в укрытиях, руинах и непрерывную угрозу воздуху.

В то же время, подобные заявления происходят из российских источников и отражают их видение ситуации.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что российский военный блогер Юрий Котенок заявил, что подавляющее большинство потерь армии РФ происходит еще до непосредственного столкновения с украинскими силами.

По его словам, от 80% до 90% личного состава погибает еще на этапе выдвижения к линии боевого столкновения. Это значит, что значительная часть военных не успевает даже вступить в сражение или увидеть противника. Основной причиной таких потерь он назвал массовое применение украинскими подразделениями беспилотников, в частности FPV-дронов и так называемых "дронов-ждунов", атакующих врага на маршрутах передвижения.

