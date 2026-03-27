Z-блогер визнав масштабні втрати РФ: гинуть ще до бою

Ткачова Марія
Російський військовий блогер Юрій Котенок заявив, що переважна більшість втрат армії РФ відбувається ще до безпосереднього зіткнення з українськими силами.
Російський блогер про втрати армії Росії у війні проти України
За його словами, від 80% до 90% особового складу гине ще на етапі висування до лінії бойового зіткнення. Це означає, що значна частина військових не встигає навіть вступити в бій або побачити противника.
Основною причиною таких втрат він назвав масове застосування українськими підрозділами безпілотників, зокрема FPV-дронів та так званих "дронів-ждунів", які атакують ворога на маршрутах пересування.
Також він зазначив активне використання важких коптерів типу "Баба Яга", які завдають ударів по групах російських військових як на відкритій місцевості, так і в укриттях.
Заява Котенка фактично підтверджує зростаючу роль безпілотних систем у сучасній війні, де дрони дедалі частіше визначають результат бою ще до контакту між підрозділами.
Водночас подібні оцінки походять із російських джерел і відображають їхню інтерпретацію ситуації на фронті.