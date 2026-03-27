Російський військовий блогер Юрій Котенок заявив, що переважна більшість втрат армії РФ відбувається ще до безпосереднього зіткнення з українськими силами.

Російський блогер про втрати армії Росії у війні проти України

За його словами, від 80% до 90% особового складу гине ще на етапі висування до лінії бойового зіткнення. Це означає, що значна частина військових не встигає навіть вступити в бій або побачити противника.

Основною причиною таких втрат він назвав масове застосування українськими підрозділами безпілотників, зокрема FPV-дронів та так званих "дронів-ждунів", які атакують ворога на маршрутах пересування.

Також він зазначив активне використання важких коптерів типу "Баба Яга", які завдають ударів по групах російських військових як на відкритій місцевості, так і в укриттях.

Заява Котенка фактично підтверджує зростаючу роль безпілотних систем у сучасній війні, де дрони дедалі частіше визначають результат бою ще до контакту між підрозділами.

Водночас подібні оцінки походять із російських джерел і відображають їхню інтерпретацію ситуації на фронті.

військовий Сил оборони України з позивним "Осман" повідомив, що попри активність російської піхоти на фронті, загальна ситуація для українських сил залишається відносно позитивною.

За його словами, противник продовжує здійснювати регулярні атаки малими групами, однак це не призводить до стратегічних проривів. Водночас військовий зазначив, що російські війська можуть зіткнутися з наслідками обмеження доступу до супутникового інтернету, зокрема систем на кшталт Starlink. Це, за його оцінкою, підвищує ризики для екіпажів безпілотників, які є однією з головних загроз на передовій.

