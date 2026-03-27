Z-блогер признал масштабные потери РФ: гибнут еще до боя

Ткачова Марія
Российский военный блогер Юрий Котенок заявил, что подавляющее большинство потерь армии РФ происходит еще до непосредственного столкновения с украинскими силами.
Российский блоггер о потерях армии России в войне против Украины
По его словам, от 80% до 90% личного состава погибает еще на этапе выдвижения к линии боевого столкновения. Это значит, что значительная часть военных не успевает даже вступить в сражение или увидеть противника.
Основной причиной таких потерь он назвал массовое применение украинскими подразделениями беспилотников, в частности FPV-дронов и так называемых "дронов-ждунов", атакующих врага на маршрутах передвижения.
Также он отметил активное использование тяжелых коптеров типа Баба Яга, которые наносят удары по группам российских военных как на открытой местности, так и в укрытиях.
Заявление Котенко фактически подтверждает растущую роль беспилотных систем в современной войне, где дроны все чаще определяют исход боя еще до контакта между подразделениями.
В то же время, подобные оценки исходят из российских источников и отражают их интерпретацию ситуации на фронте.