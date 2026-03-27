Российский военный блогер Юрий Котенок заявил, что подавляющее большинство потерь армии РФ происходит еще до непосредственного столкновения с украинскими силами.

Российский блоггер о потерях армии России в войне против Украины

По его словам, от 80% до 90% личного состава погибает еще на этапе выдвижения к линии боевого столкновения. Это значит, что значительная часть военных не успевает даже вступить в сражение или увидеть противника.

Основной причиной таких потерь он назвал массовое применение украинскими подразделениями беспилотников, в частности FPV-дронов и так называемых "дронов-ждунов", атакующих врага на маршрутах передвижения.

Также он отметил активное использование тяжелых коптеров типа Баба Яга, которые наносят удары по группам российских военных как на открытой местности, так и в укрытиях.

Заявление Котенко фактически подтверждает растущую роль беспилотных систем в современной войне, где дроны все чаще определяют исход боя еще до контакта между подразделениями.

В то же время, подобные оценки исходят из российских источников и отражают их интерпретацию ситуации на фронте.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что в военный Сил обороны Украины с позывным "Осман" сообщил, что несмотря на активность российской пехоты на фронте, общая ситуация для украинских сил остается относительно положительной.

По его словам, противник продолжает совершать регулярные атаки малыми группами, однако это не приводит к стратегическим прорывам. В то же время военный отметил, что российские войска могут столкнуться с последствиями ограничения доступа к спутниковому интернету, в том числе систем типа Starlink. Это, по его оценке, повышает риски для экипажей беспилотников, являющихся одной из главных угроз передовой.

