68463

2064.84

43.89

50.61

Головна Новини Суспільство Війна з Росією Військовий розповів про тактику рф та ризики: попередження
Військовий розповів про тактику рф та ризики: попередження

Військовий Сил оборони з позивним «Осман» заявив, що ситуація на фронті залишається напруженою, але загальний фон для України — позитивний

27 березня 2026, 08:14
Автор:
avatar

Ткачова Марія

Військовий Сил оборони України з позивним "Осман" повідомив, що попри активність російської піхоти на фронті, загальна ситуація для українських сил залишається відносно позитивною.

Військовий «Осман» про ситуацію на фронті

За його словами, противник продовжує здійснювати регулярні атаки малими групами, однак це не призводить до стратегічних проривів.

Водночас військовий зазначив, що російські війська можуть зіткнутися з наслідками обмеження доступу до супутникового інтернету, зокрема систем на кшталт Starlink. Це, за його оцінкою, підвищує ризики для екіпажів безпілотників, які є однією з головних загроз на передовій.

Він додав, що українські підрозділи вже працюють у цьому напрямку, щоб посилити вплив на можливості противника.

"Осман" також звернув увагу на зміну поведінки російського командування, яку він охарактеризував як більш нервову. За його словами, це проявляється як у спробах прориву лінії фронту за допомогою механізованих штурмів, так і в атаках по тилових містах.

Зокрема, йдеться про масовані удари по цивільній інфраструктурі, метою яких є виснаження населення та тиск на суспільство з метою схилити його до завершення війни на умовах противника.

Військовий попередив, що подібні атаки, зокрема із застосуванням безпілотників, можуть продовжуватися та бути спрямованими на критично важливі об’єкти — електро- та водопостачання, а також житлову інфраструктуру.

У зв’язку з цим він закликав українців зберігати стійкість, підтримувати одне одного та допомагати військовим.

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що уперше в історії Національної гвардії України звання Героя України отримала жінка. Нагороду присвоїли кулеметниці Олександрі Давиденко  з позивним "Вирва".
Про це повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко. За його словами, напередодні професійного свята державні нагороди отримали понад 17 тисяч військовослужбовців Національної гвардії України. Із них 114 гвардійців були відзначені найвищим державним званням — Героя України. Серед них — і Олександра Давиденко. Відомо, що до початку військової служби вона працювала журналісткою на радіо та телебаченні. До лав Національної гвардії долучилася у 2020 році. Спочатку військова служила у частині №3033, а з 2024 року — у батальйоні "Свобода", де виконувала бойові завдання на Донецькому напрямку.



Джерело: https://t.me/stanislav_osman/10453
