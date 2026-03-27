logo

BTC/USD

68642

ETH/USD

2062.18

USD/UAH

43.89

EUR/UAH

50.61

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Война с Россией Военный рассказал о тактике России и рисках: предупреждение
НОВОСТИ

Военный рассказал о тактике России и рисках: предупреждение

Военный Сил обороны с позывным «Осман» заявил, что ситуация на фронте остается напряженной, но общий фон для Украины положительный

27 марта 2026, 08:14
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Ткачова Марія

Военный Сил обороны Украины с позывным "Осман" сообщил, что, несмотря на активность российской пехоты на фронте, общая ситуация для украинских сил остается относительно положительной.

Военный «Осман» о ситуации на фронте

По его словам, противник продолжает совершать регулярные атаки малыми группами, однако это не приводит к стратегическим прорывам.

В то же время военный отметил, что российские войска могут столкнуться с последствиями ограничения доступа к спутниковому интернету, в том числе систем типа Starlink. Это, по его оценке, повышает риски для экипажей беспилотников, являющихся одной из главных угроз передовой.

Он добавил, что украинские подразделения уже работают в этом направлении, чтобы усилить влияние на возможности противника.

"Осман" также обратил внимание на изменение поведения русского командования, которое он охарактеризовал как более нервное. По его словам, это проявляется как в попытках прорыва линии фронта с помощью механизированных штурмов, так и в атаках по тыловым городам.

В частности, речь идет о массированных ударах по гражданской инфраструктуре, целью которых является истощение населения и давление на общество с целью склонить его к завершению войны на условиях противника.

Военный предупредил, что подобные атаки, в том числе с применением беспилотников, могут продолжаться и направлены на критически важные объекты — электро- и водоснабжение, а также жилищную инфраструктуру.

В этой связи он призвал украинцев сохранять устойчивость, поддерживать друг друга и помогать военным.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что в первое в истории Национальной гвардии Украины звание Героя Украины получила женщина. Награду присвоили пулеметчице Александре Давыденко с позывным "Вырва".
Об этом сообщил министр внутренних дел Игорь Клименко. По его словам, в преддверии профессионального праздника государственные награды получили более 17 тысяч военнослужащих Национальной гвардии Украины. Из них 114 гвардейцев были отмечены высшим государственным званием – Героя Украины. Среди них – и Александра Давиденко. Известно, что до начала военной службы она работала журналисткой по радио и телевидению. В ряды Национальной гвардии присоединилась в 2020 году. Сначала военная служила в части №3033, а с 2024 года — в батальоне "Свобода", где выполняла боевые задания на Донецком направлении.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://t.me/stanislav_osman/10453
Теги:

Новости

Все новости