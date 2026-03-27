Военный рассказал о тактике России и рисках: предупреждение

Рубрики
МЕНЮ
Ткачова Марія
Военный Сил обороны Украины с позывным "Осман" сообщил, что, несмотря на активность российской пехоты на фронте, общая ситуация для украинских сил остается относительно положительной.
Военный «Осман» о ситуации на фронте
По его словам, противник продолжает совершать регулярные атаки малыми группами, однако это не приводит к стратегическим прорывам.
В то же время военный отметил, что российские войска могут столкнуться с последствиями ограничения доступа к спутниковому интернету, в том числе систем типа Starlink. Это, по его оценке, повышает риски для экипажей беспилотников, являющихся одной из главных угроз передовой.
Он добавил, что украинские подразделения уже работают в этом направлении, чтобы усилить влияние на возможности противника.
"Осман" также обратил внимание на изменение поведения русского командования, которое он охарактеризовал как более нервное. По его словам, это проявляется как в попытках прорыва линии фронта с помощью механизированных штурмов, так и в атаках по тыловым городам.
В частности, речь идет о массированных ударах по гражданской инфраструктуре, целью которых является истощение населения и давление на общество с целью склонить его к завершению войны на условиях противника.
Военный предупредил, что подобные атаки, в том числе с применением беспилотников, могут продолжаться и направлены на критически важные объекты — электро- и водоснабжение, а также жилищную инфраструктуру.
В этой связи он призвал украинцев сохранять устойчивость, поддерживать друг друга и помогать военным.