Военный рассказал о тактике России и рисках: предупреждение

Военный Сил обороны Украины с позывным "Осман" сообщил, что, несмотря на активность российской пехоты на фронте, общая ситуация для украинских сил остается относительно положительной.

Военный «Осман» о ситуации на фронте

По его словам, противник продолжает совершать регулярные атаки малыми группами, однако это не приводит к стратегическим прорывам.

В то же время военный отметил, что российские войска могут столкнуться с последствиями ограничения доступа к спутниковому интернету, в том числе систем типа Starlink. Это, по его оценке, повышает риски для экипажей беспилотников, являющихся одной из главных угроз передовой.

Он добавил, что украинские подразделения уже работают в этом направлении, чтобы усилить влияние на возможности противника.

"Осман" также обратил внимание на изменение поведения русского командования, которое он охарактеризовал как более нервное. По его словам, это проявляется как в попытках прорыва линии фронта с помощью механизированных штурмов, так и в атаках по тыловым городам.

В частности, речь идет о массированных ударах по гражданской инфраструктуре, целью которых является истощение населения и давление на общество с целью склонить его к завершению войны на условиях противника.

Военный предупредил, что подобные атаки, в том числе с применением беспилотников, могут продолжаться и направлены на критически важные объекты — электро- и водоснабжение, а также жилищную инфраструктуру.

В этой связи он призвал украинцев сохранять устойчивость, поддерживать друг друга и помогать военным.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что в первое в истории Национальной гвардии Украины звание Героя Украины получила женщина. Награду присвоили пулеметчице Александре Давыденко с позывным "Вырва".

Об этом сообщил министр внутренних дел Игорь Клименко. По его словам, в преддверии профессионального праздника государственные награды получили более 17 тысяч военнослужащих Национальной гвардии Украины. Из них 114 гвардейцев были отмечены высшим государственным званием – Героя Украины. Среди них – и Александра Давиденко. Известно, что до начала военной службы она работала журналисткой по радио и телевидению. В ряды Национальной гвардии присоединилась в 2020 году. Сначала военная служила в части №3033, а с 2024 года — в батальоне "Свобода", где выполняла боевые задания на Донецком направлении.

