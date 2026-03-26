Вперше в історії НГУ: хто став Героєм України

Уперше в історії Національної гвардії України звання Героя України отримала жінка. Нагороду присвоїли кулеметниці Олександрі Давиденко з позивним "Вирва".

Про це повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.

За його словами, напередодні професійного свята державні нагороди отримали понад 17 тисяч військовослужбовців Національної гвардії України. Із них 114 гвардійців були відзначені найвищим державним званням — Героя України. Серед них — і Олександра Давиденко.

Відомо, що до початку військової служби вона працювала журналісткою на радіо та телебаченні. До лав Національної гвардії долучилася у 2020 році.

Спочатку військова служила у частині №3033, а з 2024 року — у батальйоні "Свобода", де виконувала бойові завдання на Донецькому напрямку.

За інформацією журналістів, "Вирва" тривалий час перебувала безпосередньо на передовій, іноді утримуючи позиції по кілька місяців поспіль.

Наразі вона продовжує службу у Головному управлінні Національної гвардії України.

Присвоєння звання Героя України Олександрі Давиденко стало історичною подією для Нацгвардії та ще одним прикладом ролі жінок у захисті країни.

