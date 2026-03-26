Впервые в истории НГУ: кто стал Героем Украины

Впервые в истории Национальной гвардии Украины звание Героя Украины получила женщина. Награду присвоили пулеметчице Александре Давиденко с позывным "Вырва".

Об этом сообщил министр внутренних дел Игорь Клименко .

По его словам, в преддверии профессионального праздника государственные награды получили более 17 тысяч военнослужащих Национальной гвардии Украины. Из них 114 гвардейцев были отмечены высшим государственным званием – Героя Украины. Среди них – и Александра Давиденко.

Известно, что до начала военной службы она работала журналисткой по радио и телевидению. В ряды Национальной гвардии присоединилась в 2020 году.

Сначала военная служила в части №3033, а с 2024 года – в батальоне "Свобода", где выполняла боевые задания на Донецком направлении.

По информации журналистов, "Вирва" долгое время находилась непосредственно на передовой, иногда удерживая позиции несколько месяцев подряд.

Она продолжает службу в Главном управлении Национальной гвардии Украины.

Присвоение звания Героя Украины Александре Давыденко стало историческим событием Нацгвардии и еще одним примером роли женщин в защите страны.

