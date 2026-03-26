Чудом вистояли: бійці розповіли, як тримали позицію 224 дні

Троє військовослужбовців батальйону Alcatraz 93-ї окремої механізованої бригади "Холодний Яр" провели на позиціях 224 дні, витримуючи постійні атаки російських військ.

Бійці «Холодний Яр» тримали позицію 224 дні

Попри кілька спроб провести ротацію, які зривалися через дії противника, цього разу військовим вдалося успішно вийти з позицій на Костянтинівському напрямку.

Наймолодший із бійців, 21-річний військовий із позивним "Жид", розповів, що ворог почав активні штурмові дії практично одразу після їхнього заступу.

За його словами, вже у перші пів години окупанти застосували близько 40 FPV-дронів, намагаючись знищити українські позиції.

Протягом цих місяців бійці неодноразово вступали у ближні бої з противником. Найчастіше такі зіткнення відбувалися в складних погодних умовах — під час туману або дощу, коли ворог намагався максимально наблизитися до позицій.

За 224 дні військові ліквідували понад десяток окупантів у ближніх боях.

Водночас основну частину ворожої живої сили в районі їхнього розташування знищували підрозділи безпілотних систем, які забезпечували постійний контроль і вогневе ураження.

Історія цих бійців демонструє інтенсивність бойових дій на сході України та витривалість українських військових, які тривалий час утримують позиції в умовах постійної загрози.

