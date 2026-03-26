Война с Россией Чудом выстояли: бойцы рассказали, как держали позицию 224 дня
Чудом выстояли: бойцы рассказали, как держали позицию 224 дня

Трое бойцов 93-й ОМБр «Холодный Яр» провели на позициях 224 дня под постоянными атаками врага

26 марта 2026, 19:56
Ткачова Марія

Трое военнослужащих батальона Alcatraz 93-й отдельной механизированной бригады "Холодный Яр" провели на позициях 224 дня, выдерживая постоянные атаки российских войск.

Чудом выстояли: бойцы рассказали, как держали позицию 224 дня

Бойцы «Холодный Яр» держали позицию 224 дня

Несмотря на несколько попыток провести ротацию, которые срывались из-за действий противника, на этот раз военным удалось выйти с позиций на Константиновском направлении.

Самый молодой из бойцов, 21-летний военный с позывным Жид, рассказал, что враг начал активные штурмовые действия практически сразу после их заступления.

По его словам, уже в первые полчаса оккупанты применили около 40 FPV-дронов, пытаясь уничтожить украинские позиции.

В течение этих месяцев бойцы не раз вступали в ближние бои с противником. Чаще всего такие столкновения происходили в сложных погодных условиях – во время тумана или дождя, когда враг пытался максимально приблизиться к позициям.

За 224 дня военные ликвидировали более десятка окупантов в ближних боях.

В то же время, основную часть вражеской живой силы в районе их расположения уничтожали подразделения беспилотных систем, которые обеспечивали постоянный контроль и огненное поражение.

История этих бойцов демонстрирует интенсивность боевых действий на востоке Украины и выносливость украинских военных, длительно удерживающих позиции в условиях постоянной угрозы.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что Россия активно работает над созданием собственного аналога спутниковой системы интернета Starlink, однако полноценная альтернатива вряд ли заработает уже в этом году.



Источник: https://t.me/HolodniyYar_93ombr/2582
