Чудом выстояли: бойцы рассказали, как держали позицию 224 дня

Трое военнослужащих батальона Alcatraz 93-й отдельной механизированной бригады "Холодный Яр" провели на позициях 224 дня, выдерживая постоянные атаки российских войск.

Бойцы «Холодный Яр» держали позицию 224 дня

Несмотря на несколько попыток провести ротацию, которые срывались из-за действий противника, на этот раз военным удалось выйти с позиций на Константиновском направлении.

Самый молодой из бойцов, 21-летний военный с позывным Жид, рассказал, что враг начал активные штурмовые действия практически сразу после их заступления.

По его словам, уже в первые полчаса оккупанты применили около 40 FPV-дронов, пытаясь уничтожить украинские позиции.

В течение этих месяцев бойцы не раз вступали в ближние бои с противником. Чаще всего такие столкновения происходили в сложных погодных условиях – во время тумана или дождя, когда враг пытался максимально приблизиться к позициям.

За 224 дня военные ликвидировали более десятка окупантов в ближних боях.

В то же время, основную часть вражеской живой силы в районе их расположения уничтожали подразделения беспилотных систем, которые обеспечивали постоянный контроль и огненное поражение.

История этих бойцов демонстрирует интенсивность боевых действий на востоке Украины и выносливость украинских военных, длительно удерживающих позиции в условиях постоянной угрозы.

