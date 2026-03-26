Аналог Starlink від РФ: які ризики для України

Росія активно працює над створенням власного аналога супутникової системи інтернету Starlink, однак повноцінна альтернатива навряд чи запрацює вже цього року.

Росіяни створять аналог Starlink

Йдеться про проєкт компанії "Бюро 1440", яка формально є приватною структурою, але входить до холдингу, пов’язаного з бізнесменом Алішером Усмановим.

На відміну від державного Роскосмос, ця компанія має більш незалежну модель управління, що дозволяє їй працювати швидше та ефективніше.

Нещодавно "Бюро 1440" вивело на орбіту перші 16 супутників. Вони є робочими, однак їхня кількість поки недостатня для забезпечення стабільного інтернет-зв’язку.

Згідно з планами компанії, у 2026 році передбачається запуск 156 супутників і початок тестового надання інтернету в окремих регіонах РФ. До 2027 року їхня кількість має зрости до 250, що дозволить перейти до комерційної експлуатації. А до 2030 року на орбіті планують розмістити близько 730 апаратів.

При цьому супутники розміщуватимуться на вищій орбіті, ніж у системі Starlink. Це означає більшу затримку сигналу та нижчу швидкість передачі даних, хоча для покриття планети знадобиться менше апаратів.

Проєкт уже стикається з труднощами. Зокрема, запуск системи раніше планувався на 2025 рік, однак був перенесений. Крім того, супутники виявилися значно більшими за аналоги — близько 60×60 см і вагою до 15 кг, тоді як компактні версії Starlink мають значно менші розміри та вагу.

Експерти зазначають, що попри технічні проблеми, розвиток такої системи становить потенційну загрозу, оскільки може бути використаний у військових цілях.

Зокрема, якщо Росія зможе розгорнути власну незалежну супутникову мережу, її буде значно складніше обмежити або відключити зовнішніми засобами.

У зв’язку з цим в Україні наголошують на необхідності вже зараз розробляти способи протидії таким технологіям, зокрема методи глушіння або нейтралізації супутникових систем.

