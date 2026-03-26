logo

BTC/USD

68642

ETH/USD

2062.18

USD/UAH

43.89

EUR/UAH

50.61

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Аналог Starlink от РФ: какие риски для Украины
НОВОСТИ

Аналог Starlink от РФ: какие риски для Украины

Россия пытается создать собственный аналог спутникового интернета типа Starlink, но полноценная система появится не раньше следующих лет

26 марта 2026, 19:38
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Ткачова Марія

Россия активно работает над созданием собственного аналога спутниковой системы интернет Starlink, однако полноценная альтернатива вряд ли заработает уже в этом году.

Россияне создадут аналог Starlink

Речь идет о проекте компании "Бюро 1440", которая формально является частной структурой, но входит в холдинг, связанный с бизнесменом Алишером Усмановым.

В отличие от государственного Роскосмоса , эта компания имеет более независимую модель управления, позволяющую ей работать быстрее и эффективнее.

Недавно "Бюро 1440" вывело на орбиту первые 16 спутников. Они рабочие, однако их количество пока недостаточно для обеспечения стабильной интернет-связи.

Согласно планам компании, в 2026 году предполагается запуск 156 спутников и начало тестового предоставления интернета в отдельных регионах РФ. К 2027 году их количество должно возрасти до 250, что позволит перейти к коммерческой эксплуатации. А к 2030 году на орбите планируется разместить около 730 аппаратов.

При этом спутники будут размещаться на более высокой орбите, чем в системе Starlink . Это означает большую задержку сигнала и более низкую скорость передачи данных, хотя для покрытия планеты потребуется меньшее количество аппаратов.

Проект уже сталкивается с трудом. В частности, запуск системы ранее планировался на 2025 год, однако был перенесен. Кроме того, спутники оказались значительно больше аналогов — около 60×60 см и весом до 15 кг, тогда как компактные версии Starlink имеют значительно меньшие размеры и вес.

Эксперты отмечают, что, несмотря на технические проблемы, развитие такой системы представляет потенциальную угрозу, поскольку может быть использовано в военных целях.

В частности, если Россия сможет развернуть свою независимую спутниковую сеть, ее будет значительно сложнее ограничить или отключить внешними средствами.

В связи с этим в Украине отмечают необходимость уже сейчас разрабатывать способы противодействия таким технологиям, в частности, методы глушения или нейтрализации спутниковых систем.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что в России в образовательных учреждениях вводится новая практика, которая предусматривает привлечение школьников к изготовлению снаряжения для армии.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://t.me/occupation_research_center/1129
Теги:

Новости

Все новости