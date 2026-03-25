Школи РФ перетворюють на «військові майстерні»

У Росії в освітніх закладах запроваджують нову практику, яка передбачає залучення школярів до виготовлення спорядження для армії.

Учні в школах рф виготовляють спорядження для армії

За даними видань "Верстка" та проєкту "Не норма", така діяльність уже охоплює понад тисячу шкіл у 77 регіонах країни.

Станом на початок 2026 року учні на уроках праці займаються виготовленням різноманітної продукції, яка може використовуватися військовими. Йдеться, зокрема, про маскувальні сітки, елементи тактичного одягу, носилки та засоби захисту.

Зазначається, що необхідні матеріали часто закуповуються за рахунок батьків і самих вчителів. Частину витрат покривають державні субсидії.

За словами педагогів, такі заняття подаються як елемент "патріотичного виховання" та формування громадянської позиції.

Аналітики звертають увагу, що подібна практика свідчить про подальшу мілітаризацію російського суспільства, де навіть освітня система все більше інтегрується у потреби армії.

