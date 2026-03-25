Чоловікам у держслужбу — тільки після армії: Рада ухвалила закон

Верховна Рада України ухвалила закон №13347, який передбачає реформу системи підготовки громадян до національного спротиву, а також запроваджує нові вимоги для чоловіків, які планують працювати на державній службі.

Закон про службу в армії перед державною посадою

Як повідомляє парламент, документ спрямований на вдосконалення законодавства у сфері оборони та формування у громадян необхідних знань і навичок для захисту країни.

Зокрема, одним із ключових нововведень є вимога проходження військової служби для чоловіків, які претендують на посади в державних органах.

Закон також передбачає створення спеціалізованих центрів підготовки, де громадяни зможуть проходити практичні заняття. Йдеться про стрілецьку підготовку на полігонах Збройних сил України, сертифікованих стрільбищах, а також використання сучасних тренажерів.

Окремо прописані винятки. Зокрема, особи, чиї релігійні переконання не дозволяють користуватися зброєю, зможуть проходити альтернативні модулі навчання. Люди з інвалідністю або ті, хто втратив працездатність, звільнятимуться від практичної частини підготовки.

Навчання буде доступним як для чоловіків, так і для жінок, а закон чітко визначає повноваження органів влади щодо організації процесу.

У пояснювальній записці зазначається, що метою змін є формування національно-патріотичної свідомості, підвищення готовності населення до оборони держави та набуття практичних навичок, необхідних у сучасних умовах війни.

