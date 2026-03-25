Мужчинам в госслужбу только после армии: Рада приняла закон

Верховная Рада Украины приняла закон №13347, предусматривающий реформу системы подготовки граждан к национальному сопротивлению, а также вводит новые требования для мужчин, планирующих работать на государственной службе.

Закон о службе в армии перед государственной должностью

Как сообщает парламент, документ направлен на усовершенствование законодательства в сфере обороны и формирования у граждан необходимых знаний и навыков для защиты страны.

В частности, одним из ключевых новшеств является требование прохождения военной службы для мужчин, претендующих на должности в государственных органах.

Закон предусматривает создание специализированных центров подготовки, где граждане смогут проходить практические занятия. Речь идет о стрелковой подготовке на полигонах Вооруженных сил Украины, сертифицированных стрельбищах, а также использовании современных тренажеров.

Отдельно прописаны исключения. В частности, лица, религиозные убеждения которых не позволяют пользоваться оружием, смогут проходить альтернативные модули обучения. Люди с инвалидностью или утратившие трудоспособность будут освобождаться от практической части подготовки.

Учеба будет доступна как для мужчин, так и для женщин, а закон четко определяет полномочия органов власти по организации процесса.

В пояснительной записке отмечается, что целью изменений является формирование национально-патриотического сознания, повышение готовности населения к обороне государства и приобретение практических навыков, необходимых в современных условиях войны.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что народный депутат Ярослав Железняк прокомментировал деятельность так называемых "зе-блоггеров" и прямо назвал фамилии тех, кого имеет в виду.

В своем сообщении он упомянул блогеров Петрова, Иванова и Владимира Золкина, назвав их "говорящими головами", которые, по его словам, ранее координировались с бывшим руководителем Офиса президента Андреем Ермаком. Железняк отметил, что сейчас эти блоггеры формально не связаны с Офисом президента. Он также добавил, что это подтверждают и отдельные представители власти, в частности, Ирина Верещук.

