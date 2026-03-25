Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
Школы РФ превращают в «военные мастерские»
Школы РФ превращают в «военные мастерские»

В России школьников массово привлекают к изготовлению снаряжения для армии прямо на уроках

25 марта 2026, 21:31
Ткачова Марія

В России в образовательных учреждениях вводится новая практика, которая предусматривает привлечение школьников к изготовлению снаряжения для армии.

Школы РФ превращают в «военные мастерские»

Учащиеся в школах России производят снаряжение для армии

По данным изданий "Верстка" и проекта "Не норма", такая деятельность уже охватывает более тысячи школ в 77 регионах страны.

По состоянию на начало 2026 г. учащиеся на уроках труда занимаются изготовлением разнообразной продукции, которая может использоваться военными. Речь идет, в частности, о маскировочных сетках, элементах тактической одежды, носилках и средствах защиты.

Отмечается, что необходимые материалы часто закупаются за счет родителей и учителей. Часть расходов покрывают государственные субсидии.

По словам педагогов, такие занятия представляются как элемент "патриотического воспитания" и формирования гражданской позиции.

Аналитики обращают внимание на то, что подобная практика свидетельствует о дальнейшей милитаризации российского общества, где даже образовательная система все больше интегрируется в нужды армии.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что Верховная Рада Украины приняла закон №13347, предусматривающий реформу системы подготовки граждан к национальному сопротивлению, а также вводит новые требования для мужчин, которые планируют работать на государственной службе.
Как сообщает парламент, документ направлен на усовершенствование законодательства в сфере обороны и формирования у граждан необходимых знаний и навыков для защиты страны. В частности, одним из ключевых новшеств является требование прохождения военной службы для мужчин, претендующих на должности в государственных органах.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://verstka.media/detskie-shveybaty-kak-shkolnikov-zastavlyayut-rabotat-na-nuzhdy-armii
