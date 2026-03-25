Школы РФ превращают в «военные мастерские»

Ткачова Марія
В России в образовательных учреждениях вводится новая практика, которая предусматривает привлечение школьников к изготовлению снаряжения для армии.
Учащиеся в школах России производят снаряжение для армии
По данным изданий "Верстка" и проекта "Не норма", такая деятельность уже охватывает более тысячи школ в 77 регионах страны.
По состоянию на начало 2026 г. учащиеся на уроках труда занимаются изготовлением разнообразной продукции, которая может использоваться военными. Речь идет, в частности, о маскировочных сетках, элементах тактической одежды, носилках и средствах защиты.
Отмечается, что необходимые материалы часто закупаются за счет родителей и учителей. Часть расходов покрывают государственные субсидии.
По словам педагогов, такие занятия представляются как элемент "патриотического воспитания" и формирования гражданской позиции.
Аналитики обращают внимание на то, что подобная практика свидетельствует о дальнейшей милитаризации российского общества, где даже образовательная система все больше интегрируется в нужды армии.