Новый взрывной скандал с ТЦК: нарушили все, что можно было нарушить

На Волыни правоохранители разоблачили факт превышения полномочий чиновниками территориального центра комплектования во время проведения мобилизационных мероприятий.

Избиение ТЦК 60-летнего мужчины

Как сообщает Государственное бюро расследований , инцидент произошел 20 марта в поселке Заболотье.

По данным следствия, работники ТЦК подошли к 60-летнему мужчине, который находился на рыбалке и не подлежал призыву по возрасту. Несмотря на это, к нему применили физическую силу.

Правоохранители установили, что мужчине заломили руку, в результате чего он получил перелом кости со смещением. Кроме того, к нему применили электрошокер и перечный газ, что привело к ожогам глаз.

Также, по информации следствия, был поврежден автомобиль потерпевшего.

Медики зафиксировали телесные повреждения средней тяжести.

Начальнику группы сообщили о подозрении. Суд избрал ему меру пресечения в виде домашнего ареста.

В настоящее время продолжается досудебное расследование. Правоохранители устанавливают всех причастных к инциденту, готовятся подозрения другим участникам происшествия.

