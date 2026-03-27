Новый взрывной скандал с ТЦК: нарушили все, что можно было нарушить

Ткачова Марія
На Волыни правоохранители разоблачили факт превышения полномочий чиновниками территориального центра комплектования во время проведения мобилизационных мероприятий.
Избиение ТЦК 60-летнего мужчины
Как сообщает Государственное бюро расследований , инцидент произошел 20 марта в поселке Заболотье.
По данным следствия, работники ТЦК подошли к 60-летнему мужчине, который находился на рыбалке и не подлежал призыву по возрасту. Несмотря на это, к нему применили физическую силу.
Правоохранители установили, что мужчине заломили руку, в результате чего он получил перелом кости со смещением. Кроме того, к нему применили электрошокер и перечный газ, что привело к ожогам глаз.
Также, по информации следствия, был поврежден автомобиль потерпевшего.
Медики зафиксировали телесные повреждения средней тяжести.
Начальнику группы сообщили о подозрении. Суд избрал ему меру пресечения в виде домашнего ареста.
В настоящее время продолжается досудебное расследование. Правоохранители устанавливают всех причастных к инциденту, готовятся подозрения другим участникам происшествия.