Новый взрывной скандал с ТЦК: нарушили все, что можно было нарушить
Новый взрывной скандал с ТЦК: нарушили все, что можно было нарушить

На Волыни чиновнику ТЦК сообщили о подозрении после избиения 60-летнего мужчины, не подлежащего мобилизации

27 марта 2026, 14:06
Ткачова Марія

На Волыни правоохранители разоблачили факт превышения полномочий чиновниками территориального центра комплектования во время проведения мобилизационных мероприятий.

Новый взрывной скандал с ТЦК: нарушили все, что можно было нарушить

Избиение ТЦК 60-летнего мужчины

Как сообщает Государственное бюро расследований , инцидент произошел 20 марта в поселке Заболотье.

По данным следствия, работники ТЦК подошли к 60-летнему мужчине, который находился на рыбалке и не подлежал призыву по возрасту. Несмотря на это, к нему применили физическую силу.

Правоохранители установили, что мужчине заломили руку, в результате чего он получил перелом кости со смещением. Кроме того, к нему применили электрошокер и перечный газ, что привело к ожогам глаз.

Также, по информации следствия, был поврежден автомобиль потерпевшего.

Медики зафиксировали телесные повреждения средней тяжести.

Начальнику группы сообщили о подозрении. Суд избрал ему меру пресечения в виде домашнего ареста.

В настоящее время продолжается досудебное расследование. Правоохранители устанавливают всех причастных к инциденту, готовятся подозрения другим участникам происшествия.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что российский военный автор Z-канала "БурятияТакПобедим" заявил о значительных ежедневных потерях среди личного состава армии РФ и признал кардинальное изменение характера современной войны.
По его словам, потери российских войск настолько велики, что каждый день могут достигать уровня целой бригады. Он также отметил, что в условиях нынешних боевых действий ценность жизни военнослужащего существенно снизилась. Блогер сравнивает нынешнюю войну с предыдущими конфликтами, в частности, войнами в Чечне, которые, по его словам, имели другой характер ведения боевых действий. Там, как он отмечает, основную роль играли стрелковые бои, разведка и минирование, а встреча с техникой была редкой.



Источник: https://t.me/DBRgovua/7038
