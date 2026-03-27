Скандал вокруг электронных повесток с 1 апреля: что говорят в Минобороны

Информация о якобы запуске электронных повесток с 1 апреля вызвала широкий резонанс, однако официальные органы заявили, что такие сообщения не соответствуют действительности.

Электронные повестки 1 апреля в Украине

Ранее адвокат Анна Даниэль заявила, что повестки могут поступать в электронный кабинет военнообязанного, в частности через приложение "Резерв", и считаться врученными с момента их появления в системе.

По ее словам, механизм мог бы работать по аналогии с судебными извещениями, где сам факт доставки документа в электронный кабинет означает надлежащее уведомление лица.

Впрочем, в Министерстве обороны Украины эту информацию опровергли.

В ведомстве подчеркнули, что украинское законодательство не предусматривает понятие "электронная повестка", а значит, ни одна государственная система не имеет полномочий их формировать или присылать.

Также отмечается, что в приложении "Резерв" отсутствует функция передачи повесток, и работы над ее внедрением пока не ведутся.

В Минобороны подчеркнули, что любые заявления о существовании электронных повесток в приложении являются либо ложными, либо сознательным искажением информации.

В то же время, единственным официально закрепленным способом дистанционного вручения повесток остается отправка заказного письма через "Укрпочту".

Таким образом, вопрос электронного оповещения военнообязанных остается дискуссионным и нуждается в законодательном урегулировании.

