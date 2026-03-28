Что угрожает россиянину за протест: так и попадают на войну против Украины

В российском Томске организатору акции против блокировки интернета Антону Исакову вручили повестку в военкомат после попытки согласовать проведение митинга.

По словам Исакова, это произошло на фоне давления со стороны силовиков накануне запланированных протестов, которые должны пройти 29 марта.

Активист рассказал, что правоохранители приходили на работу к его супруге, не имеющей отношения к протестной деятельности, а затем вызвали и самого Исакова.

Во время этой встречи ему вручили повестку. Формальным основанием, по его словам, стали доносы о якобы призывах к участию в протестах.

В то же время, сам активист отрицает такие обвинения и подчеркивает, что не планировал участвовать в несогласованных акциях.

Отдельно Исаков обратил внимание на ситуацию с блокировкой интернета в России. По его словам, один из правоохранителей признал, что нет возможности проверить его Telegram-канал из-за ограничения доступа к платформе.

"Я спросил, смотрел ли мой участковый канал. Он ответил, что нет, потому что Telegram заблокирован и возможности посмотреть нет", – рассказал Исаков.

Этот случай, по словам активиста, демонстрирует противоречия в действиях российских властей, когда ограничения доступа в интернет влияют даже на работу самих силовых органов.

Ситуация также свидетельствует о возможном использовании мобилизационных механизмов как инструмента давления на граждан, проявляющих протестную активность.

