logo

BTC/USD

66729

ETH/USD

2007.05

USD/UAH

43.84

EUR/UAH

50.49

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Призывной возраст снижен до 12 лет
commentss НОВОСТИ Все новости

Призывной возраст снижен до 12 лет

В Иране разрешили привлекать в оборонные структуры детей от 12 лет — их уже замечают на блокпостах в столице

28 марта 2026, 19:49
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Ткачова Марія

Власти Ирана разрешили привлекать в оборонные структуры детей в возрасте от 12 лет. Об этом сообщает Al Arabiya .

Призывной возраст в Иране

По имеющейся информации, подростки уже используются на контрольно-пропускных пунктах в столице страны — Тегеране. Местные жители сообщают, что после обострения ситуации вокруг города появилось больше блокпостов, где дежурят молодые люди, иногда в гражданской одежде, но с оружием.

Как заявил представитель Корпуса стражей исламской революции Рахим В дальнейшем, граждане младше 12 лет могут добровольно регистрироваться для помощи оборонным силам.

Речь идет, в частности, об участии в деятельности молодежного ополчения Басидж , которое подчиняется КСИР.

По словам чиновника, такие "добровольцы" выполняют задачи, связанные со сбором информации, патрулированием и организацией ночных автоколонн в городе.

В то же время, официально эти функции представляются как вспомогательные, однако сам факт привлечения несовершеннолетних к деятельности, связанной с безопасностью и контролем, вызывает беспокойство.

Фактическое присутствие подростков на блокпостах, особенно оружием, свидетельствует о расширении роли молодежи во внутренней безопасности страны на фоне напряженной ситуации.

Эксперты отмечают, что такие практики могут свидетельствовать о росте милитаризации общества и использовании молодежи в структурах, связанных с силовыми функциями.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что в России заочно приговорили командующего Сил беспилотных систем ВСУ Роберта Бровди к пожизненному лишению свободы.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://english.alarabiya.net/News/middle-east/2026/03/26/iran-recruits-children-as-young-as-12-for-checkpoints-in-tehran
Теги:

Новости

Все новости