Власти Ирана разрешили привлекать в оборонные структуры детей в возрасте от 12 лет. Об этом сообщает Al Arabiya .

Призывной возраст в Иране

По имеющейся информации, подростки уже используются на контрольно-пропускных пунктах в столице страны — Тегеране. Местные жители сообщают, что после обострения ситуации вокруг города появилось больше блокпостов, где дежурят молодые люди, иногда в гражданской одежде, но с оружием.

Как заявил представитель Корпуса стражей исламской революции Рахим В дальнейшем, граждане младше 12 лет могут добровольно регистрироваться для помощи оборонным силам.

Речь идет, в частности, об участии в деятельности молодежного ополчения Басидж , которое подчиняется КСИР.

По словам чиновника, такие "добровольцы" выполняют задачи, связанные со сбором информации, патрулированием и организацией ночных автоколонн в городе.

В то же время, официально эти функции представляются как вспомогательные, однако сам факт привлечения несовершеннолетних к деятельности, связанной с безопасностью и контролем, вызывает беспокойство.

Фактическое присутствие подростков на блокпостах, особенно оружием, свидетельствует о расширении роли молодежи во внутренней безопасности страны на фоне напряженной ситуации.

Эксперты отмечают, что такие практики могут свидетельствовать о росте милитаризации общества и использовании молодежи в структурах, связанных с силовыми функциями.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что в России заочно приговорили командующего Сил беспилотных систем ВСУ Роберта Бровди к пожизненному лишению свободы.