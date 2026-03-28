Заместитель командира Азов резко высказался по поводу инцидентов с ТЦК

Заместитель командира отряда разведки 12-й бригады Национальной гвардии "Азов" с позывным "Барс" заявил, что против Украины ведется мощная информационная кампания, в частности, о деятельности территориальных центров комплектования.

«Барс» о принудительной мобилизации в Украине

По его словам, российская пропаганда активно формирует негативный образ ТЦК, называя их "людовами" и дискредитируя их работу.

В то же время военный отмечает, что значительная часть работников ТЦК — это люди с боевым опытом, получившие ранения или переведенные с фронта. По его оценке, таковых в системе может быть более 50%.

"Многие не знают, что в ТЦК служат ребята после ранений, после боевых действий. Минимум это больше половины", — отметил он.

Военный считает, что государство должно более жестко реагировать на распространение дезинформации, в частности через блоггеров и публичных лиц.

"С такими людьми нужно проводить беседы, а в отдельных случаях – доводить дела до уголовной ответственности", – подчеркнул "Барс".

Отдельно он высказался по поводу свободы слова в условиях войны. По его мнению, в стране, которая находится в состоянии военного положения, необходимы определенные ограничения.

"Как бы это плохо ни звучало, но в воюющей стране нужна цензура. Если ты что-то говоришь, ты должен нести ответственность", — заявил военный.

При этом он признал, что в работе ТЦК существуют проблемы, в частности, случаи коррупции или превышения полномочий, однако подчеркнул, что подобные явления есть во всех странах.

"Люди должны понимать: когда воюют сотни тысяч, мобилизация всегда будет принудительной", — отметил он.

По словам Барса, большинство добровольцев ушли на фронт еще в 2022 году, а уже в 2023-м их количество существенно уменьшилось.

Он также прокомментировал случаи нападений на сотрудников ТЦК, заявив, что считает необходимым их вооружение и право применять табельное оружие в случае угрозы.

"Нам расшатывают тыл. Если мы не будем реагировать — можем проиграть эту войну", — подытожил военный.

