Война с Россией РФ строит «Азовское кольцо»: какая стратегия Кремля
НОВОСТИ

РФ строит «Азовское кольцо»: какая стратегия Кремля

Россия ускоряет создание транспортного коридора вокруг Азовского моря, чтобы закрепить контроль над оккупированными территориями

29 марта 2026, 19:19
Ткачова Марія

Россия активизировала строительство масштабного транспортного коридора вокруг Азовского моря, которое должно соединить ключевые оккупированные территории и обеспечить стабильную логистику для военных нужд.

РФ строит «Азовское кольцо»: какая стратегия Кремля

Россия строит «Азовское кольцо»

Об этом сообщает Reuters .

Речь идет о так называемом "Азовском кольце" — маршруте протяженностью около 1400 километров, который должен объединить Ростов-на-Дону, Мариуполь, Бердянск и временно оккупированный Крым.

По данным журналистов, с 2022 года российская сторона уже построила или восстановила более 2500 км железнодорожной и автомобильной инфраструктуры на этих направлениях.

В частности, почти завершен участок протяженностью около 100 километров от Таганрога до Мангуша.

Отдельное внимание уделяется развитию морской логистики. В порту Мариуполя, который находится под оккупацией, уже построены новые терминалы.

По оценкам, новая автомагистраль должна стать ключевым маршрутом для поставки топлива, техники и военных ресурсов, частично заменив логистику через Керченский пролив.

Таким образом, Россия пытается создать альтернативную систему поставок, менее уязвимую к атакам и способную обеспечить длительное содержание оккупированных территорий на юге Украины.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что за последние девять месяцев военнослужащие бригады "Рубеж" Национальной гвардии Украины уничтожили более 3200 российских оккупантов.
Об этом сообщил командир экипажа БПЛА "Кара небесная" Андрей Отченаш. По его словам, российские войска несут значительные потери при попытках захвата украинских населенных пунктов. "Каждый населенный пункт, пытающийся оккупировать Россия, обходится им непомерными потерями", — отметил военный.



Источник: https://www.reuters.com/investigations/welcome-new-russia-how-kremlin-is-remaking-occupied-ukraine-2026-03-26/
