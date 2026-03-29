РФ строит «Азовское кольцо»: какая стратегия Кремля

Россия активизировала строительство масштабного транспортного коридора вокруг Азовского моря, которое должно соединить ключевые оккупированные территории и обеспечить стабильную логистику для военных нужд.

Россия строит «Азовское кольцо»

Об этом сообщает Reuters .

Речь идет о так называемом "Азовском кольце" — маршруте протяженностью около 1400 километров, который должен объединить Ростов-на-Дону, Мариуполь, Бердянск и временно оккупированный Крым.

По данным журналистов, с 2022 года российская сторона уже построила или восстановила более 2500 км железнодорожной и автомобильной инфраструктуры на этих направлениях.

В частности, почти завершен участок протяженностью около 100 километров от Таганрога до Мангуша.

Отдельное внимание уделяется развитию морской логистики. В порту Мариуполя, который находится под оккупацией, уже построены новые терминалы.

По оценкам, новая автомагистраль должна стать ключевым маршрутом для поставки топлива, техники и военных ресурсов, частично заменив логистику через Керченский пролив.

Таким образом, Россия пытается создать альтернативную систему поставок, менее уязвимую к атакам и способную обеспечить длительное содержание оккупированных территорий на юге Украины.

