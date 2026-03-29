В ряде российских городов прошли акции протеста против блокировки интернета, несмотря на запрет со стороны властей и превентивные задержания организаторов.

Митинг россиян против отключения интернета

Как сообщает Медуза , заявки на проведение митингов были поданы по меньшей мере в 17 регионах России, однако ни одна из них не получила согласования.

В преддверии протестов силовики начали давить на организаторов и задерживать их еще до начала акций.

В Москве организаторы даже призвали людей не выходить на улицы из-за риска задержаний. Впрочем, несмотря на это, люди, преимущественно подростки, начали собираться на Болотной площади.

По информации медиа, правоохранители предупреждали участников акции о возможных задержаниях.

"В Кремле проходит мероприятие. Если будет команда, будем вас вязать", — цитирует силовиков издание "Осторожно, новости".

По данным правозащитного проекта ОВД-Инфо , по состоянию на данный момент задержаны по меньшей мере 12 человек, среди которых трое несовершеннолетних.

Среди задержанных – мужчина с плакатом "Нет войне".

Кроме Москвы, сообщается о задержании также в Санкт-Петербурге, Воронеже и Калуге.

Протесты свидетельствуют о росте недовольства среди части российского общества из-за ограничения доступа к интернету, однако власти продолжают жестко реагировать на любые попытки публичных выступлений.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что Россия активизировала строительство масштабного транспортного коридора вокруг Азовского моря, который должен соединить ключевые оккупированные территории и обеспечить стабильную логистику для военных нужд.

Об этом сообщает Reuters. Речь идет о так называемом "Азовском кольце" — маршруте протяженностью около 1400 километров, который должен объединить Ростов-на-Дону, Мариуполь, Бердянск и временно оккупированный Крым. По данным журналистов, с 2022 года российская сторона уже построила или восстановила более 2500 км железнодорожной и автомобильной инфраструктуры на этих направлениях.

