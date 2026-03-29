Россияне вышли на массовые протесты: что с ними делают силовики

Рубрики
МЕНЮ
Ткачова Марія
В ряде российских городов прошли акции протеста против блокировки интернета, несмотря на запрет со стороны властей и превентивные задержания организаторов.
Митинг россиян против отключения интернета
Как сообщает Медуза , заявки на проведение митингов были поданы по меньшей мере в 17 регионах России, однако ни одна из них не получила согласования.
В преддверии протестов силовики начали давить на организаторов и задерживать их еще до начала акций.
В Москве организаторы даже призвали людей не выходить на улицы из-за риска задержаний. Впрочем, несмотря на это, люди, преимущественно подростки, начали собираться на Болотной площади.
По информации медиа, правоохранители предупреждали участников акции о возможных задержаниях.
"В Кремле проходит мероприятие. Если будет команда, будем вас вязать", — цитирует силовиков издание "Осторожно, новости".
По данным правозащитного проекта ОВД-Инфо , по состоянию на данный момент задержаны по меньшей мере 12 человек, среди которых трое несовершеннолетних.
Среди задержанных – мужчина с плакатом "Нет войне".
Кроме Москвы, сообщается о задержании также в Санкт-Петербурге, Воронеже и Калуге.
Протесты свидетельствуют о росте недовольства среди части российского общества из-за ограничения доступа к интернету, однако власти продолжают жестко реагировать на любые попытки публичных выступлений.