Ну, наконец: что предложили в Минобороны

В Минобороны обсуждают идею засчитывать «эБалы» военным за случаи самоуничтожения оккупантов

29 марта 2026, 19:50
Ткачова Марія

В Министерстве обороны Украины обсуждают возможность начисления так называемых "эбаллов" военным подразделениям за случаи самоуничтожения российских военных.

Об этом заявил Михаил Федоров .

По его словам, украинские военные регулярно фиксируют на видео ситуации, когда раненые или окруженные российские оккупанты прибегают к самоуничтожению.

Федоров связывает это явление с рядом факторов, в частности с российской пропагандой, запрещающей сдаваться в плен, а также с отсутствием должной эвакуации и сильным давлением украинских беспилотников.

Он предположил, что целесообразно было бы засчитывать подразделениям такое же количество баллов, как и за уничтожение противника — при наличии видеоподтверждения.

"Возможно, стоит насчитывать 12 эбаллов подразделения, в зоне ответственности которого оккупант совершил самоуничтожение", — отметил он.

В то же время чиновник добавил, что количество ликвидированных российских военных ежедневно растет, и март может стать рекордным по этому показателю.

Речь идет только о предложении, которое требует дальнейшего обсуждения и принятия соответствующих решений.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что в ряде российских городов прошли акции протеста против блокирования интернета, несмотря на запрет со стороны властей и превентивные задержания организаторов.
Как сообщает Медуза, заявки на проведение митингов были поданы по меньшей мере в 17 регионах России, однако ни одна из них не получила согласования. В преддверии протестов силовики начали давить на организаторов и задерживать их еще до начала акций. В Москве организаторы даже призвали людей не выходить на улицы из-за риска задержаний. Впрочем, несмотря на это, люди, преимущественно подростки, начали собираться на Болотной площади.



Источник: https://nv.ua/ukr/ukraine/events/ebali-fedorov-proponuye-vinagorodu-ukrajinskim-viyskovim-za-rosiyan-yaki-samoznishchuyutsya-50595851.html?utm_source=telegram
