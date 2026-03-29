Ну, наконец: что предложили в Минобороны

В Министерстве обороны Украины обсуждают возможность начисления так называемых "эбаллов" военным подразделениям за случаи самоуничтожения российских военных.

Об этом заявил Михаил Федоров .

По его словам, украинские военные регулярно фиксируют на видео ситуации, когда раненые или окруженные российские оккупанты прибегают к самоуничтожению.

Федоров связывает это явление с рядом факторов, в частности с российской пропагандой, запрещающей сдаваться в плен, а также с отсутствием должной эвакуации и сильным давлением украинских беспилотников.

Он предположил, что целесообразно было бы засчитывать подразделениям такое же количество баллов, как и за уничтожение противника — при наличии видеоподтверждения.

"Возможно, стоит насчитывать 12 эбаллов подразделения, в зоне ответственности которого оккупант совершил самоуничтожение", — отметил он.

В то же время чиновник добавил, что количество ликвидированных российских военных ежедневно растет, и март может стать рекордным по этому показателю.

Речь идет только о предложении, которое требует дальнейшего обсуждения и принятия соответствующих решений.

