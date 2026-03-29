Ну, наконец: что предложили в Минобороны

Рубрики
МЕНЮ
Ткачова Марія
В Министерстве обороны Украины обсуждают возможность начисления так называемых "эбаллов" военным подразделениям за случаи самоуничтожения российских военных.
Минобороны о начислении «эБалов» за самоуничтожение россиян
Об этом заявил Михаил Федоров .
По его словам, украинские военные регулярно фиксируют на видео ситуации, когда раненые или окруженные российские оккупанты прибегают к самоуничтожению.
Федоров связывает это явление с рядом факторов, в частности с российской пропагандой, запрещающей сдаваться в плен, а также с отсутствием должной эвакуации и сильным давлением украинских беспилотников.
Он предположил, что целесообразно было бы засчитывать подразделениям такое же количество баллов, как и за уничтожение противника — при наличии видеоподтверждения.
"Возможно, стоит насчитывать 12 эбаллов подразделения, в зоне ответственности которого оккупант совершил самоуничтожение", — отметил он.
В то же время чиновник добавил, что количество ликвидированных российских военных ежедневно растет, и март может стать рекордным по этому показателю.
Речь идет только о предложении, которое требует дальнейшего обсуждения и принятия соответствующих решений.