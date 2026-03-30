Десантники разгромили РФ: что происходит на Покровском направлении

Ткачова Марія
В Покровском направлении российские войска продолжают штурмовые действия, пытаясь прорвать украинскую оборону и закрепиться на новых рубежах. Ситуация остается напряженной.
Ситуация на Покровском направлении
Во время одной из атак противник выдвинулся малыми группами в направлении позиций сопредельных подразделений 14-й бригады Национальной гвардии Украины.
Операторы ударных беспилотников 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады в составе 7-го корпуса быстрого реагирования ДШВ оперативно обнаружили движение врага и нанесли удары по целям.
В результате часть личного состава противника была уничтожена, еще часть получила ранения. Остальные вынуждены были отступить, а наступление удалось сорвать еще до непосредственного контакта с украинскими позициями.
Подразделения продолжают работать как по переднему краю, так и в глубине боевых порядков противника, не давая ему возможности реализовать наступательные планы.
За текущий месяц в зоне ответственности бригады зафиксированы значительные потери противника. В частности, ликвидировано 95 российских военных, еще 40 ранены. Также уничтожены 2 единицы бронетехники, 5 автомобилей и 9 единиц мототранспорта.
Кроме того, повреждены 8 орудий, миномет и реактивные системы залпового огня. Отдельно отмечается эффективная работа против беспилотников — уничтожены 145 вражеских БПЛА и 39 антенн.
Украинские десантники продолжают удерживать позиции и наносить урон противнику на своем участке фронта.