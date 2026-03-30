Десантники разгромили РФ: что происходит на Покровском направлении
commentss НОВОСТИ Все новости

Десантники разгромили РФ: что происходит на Покровском направлении

На Покровском направлении продолжаются бои – украинские десантники сорвали очередную атаку россиян еще на подходах к позициям

30 марта 2026, 14:26
Ткачова Марія

В Покровском направлении российские войска продолжают штурмовые действия, пытаясь прорвать украинскую оборону и закрепиться на новых рубежах. Ситуация остается напряженной.

Ситуация на Покровском направлении

Ситуация на Покровском направлении

Во время одной из атак противник выдвинулся малыми группами в направлении позиций сопредельных подразделений 14-й бригады Национальной гвардии Украины.

Операторы ударных беспилотников 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады в составе 7-го корпуса быстрого реагирования ДШВ оперативно обнаружили движение врага и нанесли удары по целям.

В результате часть личного состава противника была уничтожена, еще часть получила ранения. Остальные вынуждены были отступить, а наступление удалось сорвать еще до непосредственного контакта с украинскими позициями.

Подразделения продолжают работать как по переднему краю, так и в глубине боевых порядков противника, не давая ему возможности реализовать наступательные планы.

За текущий месяц в зоне ответственности бригады зафиксированы значительные потери противника. В частности, ликвидировано 95 российских военных, еще 40 ранены. Также уничтожены 2 единицы бронетехники, 5 автомобилей и 9 единиц мототранспорта.

Кроме того, повреждены 8 орудий, миномет и реактивные системы залпового огня. Отдельно отмечается эффективная работа против беспилотников — уничтожены 145 вражеских БПЛА и 39 антенн.

Украинские десантники продолжают удерживать позиции и наносить урон противнику на своем участке фронта.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что на временно оккупированных территориях Донетчины российские структуры используют культурные проекты, в частности КВН, как инструмент формирования лояльности к Кремлю и подготовки "лидеров мнений".



Источник: https://t.me/corps7DSHV/1266
