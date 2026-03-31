Яка загроза нависла над Україною: Сирський дав тривожну оцінку мобілізації

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський оцінив рівень мобілізації в країні на 6-7 балів із 10, визнавши, що армія досі відчуває гострий дефіцит особового складу. Про це він заявив в інтерв’ю телеканалу ICTV.

Олександр Сирський. Фото: з відкритих джерел

За словами Сирського, якщо на початку повномасштабної війни головною проблемою були боєприпаси та озброєння, то зараз ситуація змінилася кардинально. На перший план вийшла нестача людей – насамперед добре підготовлених військовослужбовців, здатних ефективно виконувати бойові завдання.

"Сьогодні будь-який командир на фронті скаже: нам потрібні люди. Не просто мобілізовані, а навчені й готові до служби", — підкреслив головком.

Він наголосив, що мобілізація залишається основним джерелом поповнення армії. Водночас держава має забезпечити, щоб цей процес був максимально прозорим і законним, без порушень процедур і прав громадян.

Окремо Олександр Сирський звернув увагу на якість підготовки новобранців та рівень їхньої мотивації. За його словами, армії потрібні військові, які не залишають свої підрозділи та здатні стабільно виконувати поставлені завдання.

Таким чином, попри відносно стабільний рівень мобілізації, ключовим викликом для ЗСУ залишається не лише кількість, а й якість людського ресурсу – фактор, який дедалі більше визначає ситуацію на фронті.

Читайте також на порталі "Коментарі" — Міністерство оборони України готує масштабні зміни у сфері мобілізації, відповідальності за самовільне залишення частини (СЗЧ) та умов служби для штурмовиків і піхотинців. Йдеться про комплексний пакет рішень, який має системно вплинути на ситуацію на фронті. Про це повідомив міністр оборони Михайло Федоров після закритої зустрічі з військовими.



